Alberto Bravo 28 ABR 2026 - 10:57h.

El delantero, tras meses complicados, asegura que "estoy en uno de mis mejores momentos"

La Juventus no se olvida de Óscar Mingueza y se mete en puja con Arsenal, Aston Villa y Fulham

Compartir







VigoEl delantero Ferran Jutglà confesó que, tras superar un problema personal a principios de año que le hizo perderse varios partidos, se encuentra "en uno de los mejores momentos" desde que firmó por el Celta de Vigo el pasado verano. Este buen momento personal choca con la mala racha de juego y resultados que atraviesa el equipo, que ha caído en siete de los últimos nueve partidos disputados en Liga y Europa League.

A pesar de estos malos resultados el atacante confiesa que tanto él como el resto del equipo afrontan el final de temporada "con mucha ilusión". "Venimos de varapalos jodidos. Llevamos unas semanas que no han salido las cosas como queremos pero el equipo el día del Barcelona rompimos esa barrera de negatividad y malas sensaciones", señaló.

Aún cayendo en el Camp Nou apunta Ferran Jutglà que "nos volvimos a reencontrar con buenas sensaciones". El catalán subraya en las cinco finales que quedan en Liga "hay que ir a muerte para soñar con otra clasificación a Europa y termina la temporada de la mejor manera posible para el año que viene disfrutar otra vez de ese magnífico viaje que es Europa con nuestra gente".

Su gente, una afición, que nunca ha dado la espalda al equipo incluso en los malos momentos que ahora está atravesando: "Fue sorprendente que después de una dura derrota y de una eliminatoria que no fue cómo queríamos la gente estuviera con nosotros y nos diera ese ánimo, esas ganas, nos transmitiera todo su apoyo".

Confiesa Ferran Jutglà que lo sucedido ese jueves 16 de abril en Balaídos "no lo había vivido nunca". "La verdad es que sentimos mucho agradecimiento por tenerlos de nuestro lado, vamos a dejarnos la piel por hacerlos felices y terminar la temporada de la mejor manera posible", añadió el de Sant Julià de Vilatorta.

En el plano personal, tras ser elegido por el celtismo como el mejor jugador del mes de marzo, subrayó su compromiso con el Celta: "Estoy muy contento, muy agradecido a la gente que haya votado por mí, que vean que me esfuerzo, que estoy a disposición del equipo y que doy mi máximo nivel para conseguir los objetivos".

"Me encuentro, físicamente, en uno de los mejores momentos desde que estoy aquí seguro. Mentalmente estoy feliz y muy a gusto con el equipo y en la ciudad. Todo, de momento, está yendo de cara y con ganas del día a día. Vengo con mucha ilusión a trabajar, a aportar mi granito de arena y en el día a día se respira buen rollo, alegría. Da gusto estar en el vestuario como este", concluyó Ferran Jutglà.