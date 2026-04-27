Alberto Bravo 27 ABR 2026 - 00:49h.

El canterano volvió a cometer un penalti en el arranque del partido

Giráldez, obligado a cortar la mala racha del Celta para pelear por Europa: "Quedan cinco partidos"

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VigoEl técnico del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, respaldó públicamente a Yoel Lago tras su tempranero penalti ante el Villarreal sobre Alberto Moleiro. El entrenador celeste destacó la capacidad de reacción del joven defensa formado en A Madroa, subrayando que "ha estado compitiendo y evolucionando durante el partido" y que firmó una actuación "muy competitiva".

Giráldez reconoció que el de Mondariz aún debe "controlar el ímpetu en varias acciones", pero defendió su rendimiento global al asegurar que "no se le puede pedir mucho más" más allá de saber medir mejor en esas acciones que le han costado puntos al equipo. Además, puso en valor que Lago está midiéndose "contra algunos de los mejores jugadores del mundo", lo que, a su juicio, contribuirá a su crecimiento.

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La pasada jornada el canterano también tuvo que sobreponerse a un penalti cometido sobre Lamine Yamal en el Camp Nou. Dos penas máximas que han perjudicado al equipo en su lucha por volver a clasificarse para Europa. Sin embargo Claudio Giráldez destacó que "ha competido muy bien, es un jugador muy competitivo".

El técnico porriñés insistió en que el proceso de mejora del defensa pasa por pulir ciertos detalles, aunque se mostró convencido de su progresión. "Sabemos que va a seguir creciendo y mejorando", afirmó, antes de concluir con un mensaje claro: el equipo y el celtismo deben quedarse "con las cosas positivas" de su actuación.