Alberto Bravo 26 ABR 2026 - 23:24h.

El Panda también habló del pique que tuvo con Arnau Tenas en la repetición del penalti

Borja Iglesias manda a callar a la grada de La Cerámica

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VigoBorja Iglesias, que formó parte del Villarreal en el pasado, mandó callar a la afición tras marcar el 2-1 desde el punto de penalti. El delantero del Celta de Vigo escuchó algunos silbidos e insultos tras la repetición de la pena máxima, por la entrada al área de Rafa Marín, lo que provocó que se llevase el dedo índice a la boca. Al acabar el partido dejó un recado en el flash de Movistar +.

Pique con Arnau Tenas: "Es una situación muy especial la de los penaltis, es un duelo. Él me había atajado el primero y me dijo que se iba a tirar al mismo sitio y yo le dije que lo iba a tirar a ese lado también. Conversación típica de delantero y portero".

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Mandar callar a la grada: "Me han sorprendido el ruido que han hecho la verdad, generalmente no hacen tanto ruido, me ha sorprendido y ha habido ese pique".

Partido: "Quitando las dos acciones de los dos goles tampoco ha pasado gran cosa".

Penalti de Yoel Lago: " El penalti inicial me parece un poco riguroso. No lo he visto repetido pero me parece un poco justo. Luego el partido se nos pone un poco en contra. Quitando la salida de balón de ellos que nos ha costado entenderla y nos ha salido bastante bien ahí, luego creo que no hemos estado mal y el segundo gol nos hace bastante daño".

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La falta en el gol de Pépé: "Por el gesto que hace el árbitro todos habíamos pensado que había pitado falta a favor nuestra. Hasta ellos, Rafa se ha girado y me ha dicho que ha pitado falta a favor nuestra. Nos ha sorprendido un poco. El Villarreal ha estado listo, ha sacado rápido, ha metido el balón a la espalda y han hecho el gol. Esas acciones son complicadas".

Pelea por Europa: "Hoy no la vamos a conseguir, tampoco la perdemos. El equipo viene encontrándose mucho mejor en estos últimos dos partidos tanto en el Camp Nou como aquí. Son salidas difíciles, grandes equipos. Confiamos plenamente en lo que hacemos y vamos a lucharlo hasta el final porque nos hemos ganado la confianza de poder pelearlo".