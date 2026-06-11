María Trigo 11 JUN 2026 - 08:21h.

Cuenta cosas muy interesantes de la vida de CR7 fuera del terreno de juego

El consejo de Cristiano Ronaldo que no olvida Antony: "Ese día debes tener cuidado"

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Álvaro Morata habló de todo y repasó su carrera con Mario Suárez en el podcast 'El camino de Mario'. Lo hizo en su casa y mostrando todo tipo de recuerdos que ha ido acumulando. Entre los diversos temas que trató, reveló ciertos detalles curiosos de su relación con Cristiano Ronaldo, tanto el tiempo que coincidieron en el Real Madrid como el que compartieron en la Juventus.

"Es un pedazo de crack. Como compañero, en la primera etapa no es lo mismo que la segunda. En la primera yo era muy joven y quizás no estaba acostumbrado a las exigencias que un jugador de su nivel requiere. Hay veces que, a lo mejor, un chaval que sale del banquillo o que quiere demostrar tira a gol porque en el estadio están sus colegas, su familia o estás empezando a jugar y no se da cuenta de que esa temporada él está compitiendo con Messi por ver quién mete más de 75 goles. Es normal que la exigencia sea increíble, pero conmigo siempre ha tenido un trato excepcional. Me acuerdo cuando era joven e íbamos a las pretemporadas y me decía qué te hace falta o nos íbamos de compras. Nos regalaba el iPad, el teléfono, colonias… la verdad que espectacular", empezó diciendo Álvaro Morata antes de revelar todo lo que vivieron en la Juventus de Turín.

De estar juntos en el Madrid a hacerlo en la Juventus

"Luego, en la Juve, yo ya tenía otro peso y era diferente. Estábamos mucho tiempo juntos, hablando de muchas cosas. Fíjate, yo lo que diría de Cristiano es que, todo lo que se ve desde fuera, luego es una persona que vas a cenar con él y es alucinante. Entiende de todo, ha estudiado un montón de cosas. Tiene una cultura en todos los ámbitos de la vida que es impresionante. Y como jugador qué te voy a decir. Hay cosas de Cristiano que te vuelan la cabeza. Llegabas de viaje a las cinco de la mañana, que estabas deseando llegar a tu casa y meterte en la cama y el tío se ponía a hacer parte alta, agua fría y bicicleta. Un tío que hace eso, que tú lo ves ves cómo vive y cómo afronta su vida, no puedo decir que no sea el mejor con el que haya jugado, sino el mejor de todo".

La charla de Morata y Mario Suárez

A partir del minuto 16 es cuando tratan todo lo de Cristiano Ronaldo.