Alberto Cercós García 26 JUL 2026 - 16:17h.

Mientras Oscar Piastri lucha por la victoria, su enfado con Carlos Sainz aumenta al ver que ese triunfo se le escapa

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El Gran Premio de Hungría está siendo una de las carreras más emocionantes de la temporada. Muchos adelantamientos en la parte delantera y con estrategias que están provocando un sinfín de cambios de posición. Oscar Piastri era uno de los claros favoritos para la victoria tras una superlativa salida. Partía lejos, en quinta posición; sin embargo, nada más apagarse los semáforos el piloto australiano de McLaren fue capaz de ponerse líder batiendo a Lando Norris, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Y no solo eso, ya que durante las primeras vueltas de la carrera Piastri puso tierra de por medio respecto a Norris, su inminente perseguidor.

Todo cambió poco después de pasar el ecuador de la carrera. En mitad del caos que conlleva el cambio de neumáticos y en la elección de las diferentes estrategias, Piastri claramente fue uno de los más damnificados. No por una mala elección por parte de McLaren, sino por una pérdida de tiempo muy importante con Carlos Sainz.

Sainz estaba en plena lucha con Fernando Alonso cuando, de repente, el McLaren de Piastri se puso justo detrás de los dos españoles. El australiano tenía la obligación de pisar el acelerador a fondo para no perder tiempo respecto a Norris y, tras parar él primero en boxes y en ese momento hacerlo el inglés, estar por delante. Todo eso se truncó cuando Sainz, centrado en su lucha con Alonso no vio al australiano. Rápidamente, Piastri cargó contra Sainz por radio: "¡Quítate de en medio, idiota!", soltó.

Sanción a la vista para Carlos Sainz

La acción claramente está mal gestionada por Carlos Sainz. El de Williams, si bien estaba 'focus' en luchar con Alonso, no se percató de que Piastri llegaba por detrás. Había banderas azules y el español hizo caso omiso. Tanto es así que en una de las curvas donde Oscar ya intentaba ponerse por delante de Sainz, el de Williams no le vio y sus neumáticos se tocaron. Fueron pocas décimas las que perdió el de McLaren, pero a la postre pueden ser clave para ganar o no la carrera en Hungría.

Las consecuencias para Sainz: cinco segundos. Una sanción que se antojaba inevitable. Y es que nada más verse repetida la acción en televisión, Dirección de Carrera abrió una investigación. El español, que para nada está teniendo un fin de semana sencillo, terminará casi con total seguridad en la cola de la parrilla y tras su compañero Alex Albon.