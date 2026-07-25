Lando Norris se lleva una ajustadísima 'pole' en Hungría y Kimi Antonelli sufre: adiós al dominio de Mercedes

Alberto Cercós García 25 JUL 2026 - 17:16h.

Lando Norris logra la primera 'pole' de la temporada para McLaren y se termina, así, el dominio de Mercedes los sábados

Fernando Alonso cumple su sueño y lleva a su hijo Leonard a conocer el box de Aston Martin

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Se antojaba una de las clasificaciones más ajustadas de toda la temporada, y así ha sido. Mientras todo el mundo pensaba que Ferrari iba a hacer un doblete tras lo visto durante todo el fin de semana, la ley del actual Campeón del Mundo hizo acto de presencia cuando menos se esperaba. Lando Norris partirá este domingo desde la 'pole' tras ser el más rápido en la qualy del Gran Premio de Hungría. Si bien tan solo 12 milésimas le separan del segundo clasificado, Norris tiene la oportunidad de reencontrarse con la victoria antes de irse de vacaciones. Además cabe destacar que es la primera vez que Mercedes no hace la 'pole', algo que podría verse como un importante cambio de tendencia.

Tras Norris habrá dos Ferrari. Segundo partirá Lewis Hamilton, quien hasta los últimos segundos de la clasificación parecía el dueño de esa 'pole'. Solo 12 milésimas le han impedido ser el claro favorito para la victoria. Y justo por detrás, Charles Leclerc. Los problemas han sido para Mercedes. Kimi Antonelli únicamente ha podido clasificar en cuarta posición, algo extraño tras la temporada que está cuajando el piloto italiano. Y peor posición para un George Russell que en su última vuelta se ha quedado tirado. El británico saldrá séptimo, en un contexto muy complicado para él y sus aspiraciones de recortarle puntos a su compañero de equipo.

Cara y cruz para los españoles

No paramos de elogiar el paso adelante de Aston Martin y Fernando Alonso. Las mejores introducidas por Adrian Newey en el AMR26 han dado sus frutos y este domingo el piloto español partirá en decimosexta posición, habiendo dejado atrás a su compañero Lance Stroll, el Haas de Oliver Bearman, los Cadillac y los Williams.

Precisamente, entre esos Williams se encuentra Carlos Sainz. No está siendo un fin de semana positivo para el madrileño. Más bien todo lo contrario: está siendo un auténtico calvario. El rendimiento de su monoplaza está lejos de lo esperado, sin mejoras y con la sensación de que en cada Gran Premio van a peor. Sainz, mañana, saldrá decimoctavo.

Así queda la parrilla de salida del GP de Hungría