Kimi Antonelli cierra su sábado con una nueva 'pole' en Silverstone y Fernando Alonso volverá a salir último

Alberto Cercós García 04 JUL 2026 - 18:14h.

Carlos Sainz saldrá en decimoquinta posición; Fernando Alonso, último

Así fue la reunión entre Adrian Newey, Fernando Alonso y Lance Stroll para recuperar la confianza en Aston Martin

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Kimi Antonelli firmó una actuación estelar en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña y se hizo con la 'pole' en Silverstone tras marcar el mejor tiempo en una intensa Q3. El piloto italiano de Mercedes volvió a demostrar su enorme talento al imponerse a sus principales rivales en uno de los circuitos más exigentes del calendario, confirmando el excelente momento de forma que atraviesa esta temporada. Además, Antonelli cierra una jornada inigualable tras haber logrado, por la mañana su primera 'sprint' en la F1.

La primera posición permitirá a Antonelli partir con una gran oportunidad de ampliar su ventaja al frente del campeonato en la carrera del domingo. Después de conquistar también la victoria en la prueba al sprint, el joven piloto llega lanzado al Gran Premio de Gran Bretaña, donde buscará completar un fin de semana perfecto ante la presión de rivales como Lewis Hamilton, George Russell y Max Verstappen.

Así será la parrilla para la carrera del domingo