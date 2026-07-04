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Fórmula 1

Kimi Antonelli cierra su sábado con una nueva 'pole' en Silverstone y Fernando Alonso volverá a salir último

Kimi Antonelli, en Silverstone
Kimi Antonelli, en Silverstone. Europa Press
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Kimi Antonelli firmó una actuación estelar en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña y se hizo con la 'pole' en Silverstone tras marcar el mejor tiempo en una intensa Q3. El piloto italiano de Mercedes volvió a demostrar su enorme talento al imponerse a sus principales rivales en uno de los circuitos más exigentes del calendario, confirmando el excelente momento de forma que atraviesa esta temporada. Además, Antonelli cierra una jornada inigualable tras haber logrado, por la mañana su primera 'sprint' en la F1.

La primera posición permitirá a Antonelli partir con una gran oportunidad de ampliar su ventaja al frente del campeonato en la carrera del domingo. Después de conquistar también la victoria en la prueba al sprint, el joven piloto llega lanzado al Gran Premio de Gran Bretaña, donde buscará completar un fin de semana perfecto ante la presión de rivales como Lewis Hamilton, George Russell y Max Verstappen.

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Así será la parrilla para la carrera del domingo

  1. Kimi Antonelli
  2. Charles Leclerc
  3. Lewis Hamilton
  4. George Russell
  5. Isak Hadjar
  6. Max Verstappen
  7. Max Verstappen
  8. Oscar Piastri
  9. Ivrad Landblad
  10. Liam Lawson
  11. Gabriel Bortoleto
  12. Pierre Gasly
  13. Nico Hülkenberg
  14. Oliver Bearman
  15. Carlos Sainz
  16. Alex Albon
  17. Esteban Ocon
  18. Valtteri Bottas
  19. Franco Colapinto
  20. Sergio Pérez
  21. Lance Stroll
  22. Fernando Alonso
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