Alberto Cercós García 03 JUL 2026 - 13:30h.

Adrian Newey se reunió con Fernando Alonso y Lance Stroll para aclarar la hoja de ruta del proyecto

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La temporada 2026 está siendo un auténtico calvario para Aston Martin. El AMR26 nunca ha conseguido responder a las expectativas generadas tras la revolución técnica que debía marcar el inicio de una nueva etapa y, carrera tras carrera, el equipo británico ha quedado atrapado en la zona media de la parrilla. Las limitaciones del monoplaza han sido evidentes desde el comienzo del campeonato: falta de carga aerodinámica, una ventana de funcionamiento demasiado estrecha y problemas de fiabilidad que han impedido construir una base sólida para evolucionar el coche. Todo ello ha provocado que Fernando Alonso haya dejado entrever en varias ocasiones su frustración por no poder pelear donde esperaba tras apostar por el proyecto de Silverstone, mientras Lance Stroll también ha sufrido las consecuencias de un coche incapaz de ofrecer consistencia durante los fines de semana.

Consciente del creciente desánimo dentro del garaje, Adrian Newey decidió mantener una reunión con ambos pilotos para explicar personalmente el rumbo que está siguiendo el desarrollo del AMR26 y, sobre todo, recuperar la confianza de quienes deben defender el proyecto en la pista. El ingeniero británico reconoció que los pilotos viven la situación de una forma mucho más intensa que el resto del equipo. "Los pilotos sienten lo que conduce el coche y ven lo que ocurre en el circuito. Y, naturalmente, para ellos ha sido extremadamente frustrante no poder competir en igualdad de condiciones, tanto por los problemas de fiabilidad como por el rendimiento", contaba el británico en un encuentro con los medios en la fábrica de Silverstone. Esa conversación sirvió para detallar el trabajo que ya se está realizando en la fábrica y los pasos previstos antes de centrar todos los recursos en el próximo reglamento.

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Una reunión clave para el futuro de Aston Martin

Newey explicó que quiso compartir con Alonso y Stroll una visión mucho más amplia del proyecto para que comprendieran que sus comentarios están siendo utilizados en el proceso de desarrollo. "No quiero atribuirme ningún mérito, pero hace unas dos semanas dediqué bastante tiempo a explicarles tanto a Fernando como a Lance exactamente qué estamos haciendo, qué tenemos previsto con este paquete de mejoras, qué planes tenemos para la temporada 2027 y cómo, aunque quizá desde fuera no lo parezca, estamos escuchando muy atentamente sus comentarios e intentando actuar en consecuencia", resumía. El británico también asumió que Aston Martin no había gestionado de la mejor manera la comunicación con sus pilotos durante los meses más complicados. "Cuando una persona siente que no la escuchan, es lógico que termine frustrándose. Es una reacción humana. Quizá nosotros mismos hayamos cometido el error de no dedicar suficiente tiempo a Fernando y Lance para explicarles con detalle qué pretendemos conseguir con estas mejoras y cuál es el plan de cara a la próxima temporada", añadía.

Mientras el AMR26 continúa mostrando una evidente falta de contundencia frente a sus rivales directos, en Silverstone ya trabajan intensamente para introducir un paquete de mejoras que permita cerrar el año con mejores sensaciones y, sobre todo, sentar las bases del monoplaza de 2027. La intención del equipo es que Alonso vuelva a confiar en que el proyecto sigue avanzando en la dirección correcta y que el difícil 2026 sea únicamente un paso intermedio hacia un coche capaz de luchar por objetivos mucho más ambiciosos. Newey dejó claro que tanto él como el resto del departamento técnico perciben que el final de este periodo de sufrimiento está cada vez más próximo. "Ahora ese momento está cada vez más cerca, así que, por decirlo de alguna manera, ya están haciendo la cuenta atrás para que termine este periodo difícil. Esperamos que entonces demos un paso importante hacia delante", concluyó.