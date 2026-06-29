Aston Martin le dará un AMR26 'B' a Fernando Alonso en Spa: "Podría ser el mejor chasis de la parrilla"

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 JUN 2026 - 12:03h.

La escudería británica ha fijado el Gran Premio de Bélgica como un fin de semana clave

Fernando Alonso verbaliza el único factor que le puede impedir volver a ser campeón: "Es mi limitación"

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Fernando Alonso y Lance Stroll continúan esperando el momento en el que Aston Martin dé un paso adelante en la temporada. El equipo británico y Honda, que en el Gran Premio de Austria volvieron a evidenciar sus limitaciones, están atravesando un año complicado ya que, tras varias carreras, siguen siendo el último equipo en cuanto a prestaciones y unidad de potencia de toda la parrilla. La escudería inglesa y el propio Alonso mantienen la confianza en una segunda parte del campeonato donde sean capaces de remontar gracias a las mejoras y, según una información desvelada por Ted Kravitz en Sky Sports, esas actualizaciones llegarán dentro de poco.

Aston Martin llevará mejoras al Gran Premio de Bélgica

Según ha explicado el periodista británico, Aston Martin estrenará en el Gran Premio de Bélgica (17-19 de julio) un importante paquete de mejoras que cambiaría de forma significativa el comportamiento del monoplaza. Kravitz ha hablado de la posibilidad de ver un “coche B”, por lo que las novedades que prepara la escudería de Silverstone son de una magnitud importante. El periodista también habló de Honda y, aunque asegure que el equipo inglés llevará actualizaciones, desconoce si la fábrica japonesa hará lo mismo para la unidad de potencia.

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La clave para dar el salto sigue estando en las manos de Honda

En ese sentido, Kravitz ha advertido de que Aston Martin podría llegar a disponer del mejor chasis de toda la parrilla gracias al trabajo de Adrian Newey y del departamento técnico, aunque ha recordado que el rendimiento final dependerá de la competitividad de la nueva unidad de potencia japonesa. “Podrían tener el mejor chasis de la parrilla, pero con el motor Honda eso podría ser irrelevante”, señaló.

Estas mejoras serán decisivas para Aston Martin y Honda ya que pueden afectar de manera directa a la decisión de Fernando Alonso y su futuro. Si el asturiano ve que el AMR26 es más competitivo, no dudará en renovar, pero si la cosa sigue igual podría optar por salir del equipo británico. Tras varios meses sin mejoras, los de Silverstone están centrando sus recursos en el desarrollo del paquete de actualizaciones previsto para Spa y no dar un salto de rendimiento sería una decepción y un golpe duro para el proyecto.