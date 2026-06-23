Honda pone fecha a su nuevo motor y le hace una promesa a Fernando Alonso

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 JUN 2026 - 13:13h.

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing, ha hablado sobre la nueva unidad de potencia en la que están trabajando

Fernando Alonso, invitado de lujo en el videoclip de la canción oficial de La Vuelta a España 2026

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El comienzo de Aston Martin en el nuevo ciclo técnico de la Fórmula 1 junto a Honda no está siendo el camino esperado y el fabricante japonés ya ha reconocido internamente que el inicio del proyecto ha estado muy por debajo de las expectativas fijadas. Según ha explicado Koji Watanabe para The Race, la situación en la que se encuentran los japoneses no responde a un único fallo, sino a la suma de múltiples factores: grandes cambios reglamentarios, nueva relación técnica con el equipo británico, adaptación a combustibles distintos y una reorganización interna tras el parón del programa de F1. Todo ello ha generado un escenario más que complejo en el que incluso una marca con experiencia reciente en títulos con Red Bull se ha visto obligada a empezar casi desde cero.

A partir de ahora, el mensaje dentro de la fábrica japonesa es claro: el problema de vibraciones ya está resuelto y el trabajo se traslada exclusivamente al rendimiento puro del motor. El 'ADUO', sistema implementado por la Fórmula 1 esta temporada que permite que los peores motoristas se recuperen, puede ser de gran ayuda y Honda ya se ha atrevido a fijar una fecha para su nueva unidad de potencia y a realizarle una sorprendente promesa a Fernando Alonso.

El nuevo motor de Honda llegará "alrededor" del Gran Premio de Bélgica

El siguiente paso en la hoja de ruta de Honda pasa por introducir una evolución importante de su unidad de potencia en la parte central de la temporada. La fecha marcada sitúa la llegada del nuevo paquete de mejoras en el motor “alrededor” del Gran Premio de Bélgica (17-19 de julio), un punto clave del calendario donde el Aston Martin y Honda esperan dar un salto competitivo.

Las vibraciones que aparecieron al unir el motor con el chasis de la escudería británica en los primeros test fueron corregidas mediante cambios tanto de 'hardware' como de 'software'. El objetivo ahora es recuperar terreno respecto a las mejores unidades de potencia de la parrilla y permitir que los de Silverstone, si también mejoran el chasis y la caja de cambios, puedan pelear por posiciones de puntos con mayor regularidad en la segunda mitad del año.

Koji Wanatabe y su promesa a Fernando Alonso

El presidente de Honda Racing ha reconocido que el inicio ha sido más duro de lo previsto, pero mantiene la confianza en el proyecto junto a Aston Martin. El objetivo después de introducir las mejoras es claro: luchar por los puntos de forma consistente. "Esta temporada queremos estar en posición de competir por los puntos, y luego la clave para el inicio de la próxima temporada es cómo podemos mejorar la situación", dijo Watanabe. El dirigente japonés ha evitado prometer resultados a largo plazo, pero continúa confiando en Honda para darle la vuelta a la situación. "No es fácil. Pero creo que tenemos potencial para volver a la posición y competir al más alto nivel", concluyó.