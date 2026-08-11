Deco acelera la operación salida con Marc Casadó como posible moneda de cambio

Fran Duarte Madrid, 11 AGO 2026 - 10:42h.

Tras la salida de Ronald Araujo, Deco trabaja en la venta de Marc Casadó y podría beneficiar a las negociaciones por Joao Cancelo

El Barcelona sube el precio de Casadó tras la inflación del mercado en la Premier League

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El Barça sigue trabajando en su plantilla para la temporada 2026/27 y mientras esperan los fichajes de un delantero y un centrocampista, también trabajan en dar salida a algunos jugadores. En las últimas horas Deco se ha centrado en las ventas y parece que uno de los que tiene más opciones de salir es Marc Casadó. El futbolista catalán no cuenta para Flick y ha dado luz verde para su traspaso. No viajó a Udine precisamente porque el entrenador alemán lo pidió y desde el club están empujándole a salir.

El futbolista ha ido perdiendo importancia con Flick esta temporada y a pesar de estar disponible el 100% de los partidos tan solo ha jugado un 29% de los partidos en LALIGA (1.149 minutos). Su rendimiento no es malo y se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de las cinco grandes ligas en porcentaje de pases (91,3%), en tackles con éxito (6.23 por partido) e intercepciones (2.6 por partido). Unos datos que le colocan un buen cartel a pesar de los pocos minutos sobre el césped y por eso en el FC Barcelona se relamen con su salida.

Marc Casadó, la siguiente venta que busca el Barça

El club busca sacar unos 40 millones de euros, una cifra elevada para los clubes europeos y por eso Deco negocia con dos equipos árabes que se han interesado en fichar a Casadó. Precisamente uno de ellos es el Al Hilal, el equipo de Joao Cancelo y con el que los culés negocian para conseguir su fichaje, y el joven centrocampista podría convertirse en una buena moneda de cambio para abaratar su fichaje (piden 10 millones de euros) o llevar las conversaciones por Cancelo a buen puerto. El otro equipo interesado es el Al Ahli.

El problema es que Casadó no ve clara la salida a Arabia Saudí y, sabiendo que no va a contar para Flick, prefiere salir a un equipo con posibilidad de jugar en competición europea. Este martes tanto Casadó como Deco han acudido a la Ciudad Deportiva del Barça y todo apunta a que ha habido una reunión para seguir trabajando en la salida del catalán que podría cerrarse en los próximos días.