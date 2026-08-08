El FC Barcelona acelera en la operación salida: Araújo pone rumbo al Liverpool y Casadó, a Arabia

Alberto Cercós García 08 AGO 2026 - 16:10h.

Ronald Araújo parece que lo tiene hecho con el Liverpool; Marc Casadó pone rumbo a Arabia

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El FC Barcelona ha pisado el acelerador en la operación salida durante este mercado de verano de 2026. El club azulgrana trabaja para aligerar una plantilla que necesita reducir efectivos y generar margen de maniobra de cara a sus objetivos deportivos y económicos. En este contexto, dos nombres han cobrado especial protagonismo en las últimas horas: Ronald Araújo y Marc Casadó, ambos con negociaciones abiertas para abandonar la disciplina azulgrana, aunque por vías y destinos muy diferentes.

La principal novedad afecta a Araújo, que pone rumbo al Liverpool en calidad de cedido. La operación contempla, además, una opción de compra no obligatoria para el conjunto inglés que se situaría entre los 50 y los 60 millones de euros. De esta manera, el Barça encontraría una fórmula para dar salida a uno de sus futbolistas y, al mismo tiempo, mantener abierta la posibilidad de obtener una cantidad importante en el futuro. El movimiento se enmarca en la necesidad del club de hacer sitio en una plantilla con demasiados efectivos y encontrar soluciones que permitan afrontar el curso con mayor margen.

La salida de jugadores se ha convertido así en uno de los grandes frentes del Barça durante el verano. Más allá de las incorporaciones y de los objetivos que mantiene el club para reforzar el equipo, la dirección deportiva también considera fundamental reducir la nómina de futbolistas y equilibrar la plantilla. La marcha de Araújo, aunque inicialmente en forma de cesión, supone un paso en esa dirección y puede facilitar nuevas operaciones durante las próximas semanas. El club continúa buscando fórmulas para dar salida a jugadores y liberar espacio deportivo y económico.

La sorpresa es Marc Casadó

La otra gran sorpresa del día ha sido Casadó. El centrocampista salió esta mañana de las instalaciones del Barça y no viajó con el equipo a Italia, un movimiento que apunta directamente a su futuro. El futbolista tiene pie y medio en Arabia y la operación podría cerrarse por una cantidad situada entre los 30 y los 40 millones de euros. Su posible salida supondría otro movimiento relevante dentro de una operación salida que se intensifica y que puede resultar decisiva para que el Barça termine de configurar su plantilla para la temporada 2026-27.