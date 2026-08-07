Celia Pérez 07 AGO 2026 - 15:44h.

David Ibáñez da todos los detalles de la negociación

La confesión que explica el 'no' de Rodri Hernández a la propuesta "irrechazable" del Real Madrid

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Se vienen curvas en el fichaje de Rodri Hernández por el FC Barcelona. El club culé ha conseguido desbancar al Real Madrid en la carrera por hacerse con el internacional español, pero aún le queda por delante otro ponente, no menos complicado, para conseguir hacer realidad su llegada al Camp Nou. A pesar de que tan solo le queda un año de contrato por delante, el Manchester City no piensa ponerlo fácil y ya ha rechazado la primera oferta por el jugador.

Tal y como cuenta David Ibañez en ElDesmarque, el cuadro citizen tiene las cosas muy claras y ha fijado la cifra por la que dejará ir Rodri Hernández en 70 millones de euros. El primer portazo no frena a la dirección deportiva culé que piensa presentar una segunda propuesta que se acerque dicha cantidad. La idea es poner sobre la mesa 45 millones de euros fijos, más 15 en variables, rondando así los 60 millones de euros.

Lo que está claro es que en la Ciudad Condal no quieren demorar más el fichaje de Rodri y quieren cerrarlo antes del próximo 13 de agosto. Es decir, en menos de una semana el Barça espera tener ya todo atado para poder contar con el centrocampista. De momento, parece que las negociaciones siguen su curso y todo hace indicar que se llegará a un acuerdo.

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Todo llega después de que el futuro de Rodri Hernández haya dado un giro de 180º en las últimas horas. Si en un principio todo parecía decantado para aterrizar en el Real Madrid a las órdenes de José Mourinho, el jugador ha dado un volantazo inesperado y ha decidido dejar a un lado la propuesta blanca para irse a la Ciudad Condal. Con el Real Madrid fuera de la ecuación, el Barça se centra en convencer al City y conseguir su llegada cuanto antes.