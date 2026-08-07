El contrato de Rodri en el Barça que deja atrás a Real Madrid y Manchester City ganando menos

Juan Pérez 07 AGO 2026 - 09:33h.

No estará entre los tres mejores pagados del conjunto blaugrana

Morientes sobre el caso Rodri entre Barça y Real Madrid: "Me parece una broma pesada"

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El giro de guion con Rodri entre Real Madrid y FC Barcelona es una bomba de relojería que no se veía en años en LALIGA, una disputa directa que tiene múltiples voceros y un único fin, el acuerdo definitivo con el Manchester City para el traspaso. Entre tanto la única realidad es que el centrocampista madrileño ha elegido al club blaugrana hasta aceptar las condiciones de un contrato que ha salido a la luz, y está por debajo del ofrecimiento citizen para renovar.

El Real Madrid ha dejado pasar a Rodri tanto como el campeón del mundo ha frenado en seco su renovación multimillonaria con los citizen, y la razón es un regreso por todo lo alto a España con cifras expuestas. Su contrato con el Barça parece el único bastión asegurado a estas alturas después del sí del jugador a Laporta, y los emolumentos son enormes a pesar de estar lejos de lo que le iban a pagar en la Premier League.

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Según el periodista italiano Nicolò Schira, Rodri Hernández firmará por el Barcelona con un contrato hasta 2030 y un contrato de 15 millones de euros al año. Esa cifra no lo coloca en el top 3 del Barça donde se erigen Lamine Yamal, Raphinha y Koundé, pero sí lo establece en la misma línea de otros compañeros con los que ha levantado la copa de campeón del mundo.

Aún así hay una distancia considerable entre esos 15 millones y los 18,5 que, según The Sun, le ofrecía el Manchester City por seguir siendo un jugador trascendental en el Etihad Stadium. La decisión de Rodri no es económica a pesar de tener bajo el brazo el MVP del Mundial, un Balón de Oro y el favoritismo para volver a entrar en la pelea por el premio a mejor jugador del mundo tras la temporada 25/26.

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Rodri sabía que iba a ganar menos dinero en España que en la Premier League a expensas de conocer los entresijos de las primas de fichaje, pero su realidad era otra. En el último año ha dejado múltiples mensajes sobre el deseo de volver a LALIGA, y ahora está más cerca que nunca a la espera de la negociación entre City y FC Barcelona. El único detalle desconocido hasta la fecha es el contrato que le había ofrecido el Real Madrid con el que parecía tenerlo todo acordado, pero no debe ser algo muy lejano a lo que le ofrecen en Can Barça. Si Rodri tenía claro que su preferencia era el club blanco, seguro que ha apretado a Laporta para tener un contrato como poco similar en uno de los movimientos más significativos en años entre los dos clubes más sonados de la competición.