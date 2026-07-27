Hansi Flick y Deco prefirieron fichar a Anthony Gordon antes que a Diomande

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 JUL 2026 - 11:54h.

Yan Diomande fue ofrecido al Barcelona, pero Gordon era el favorito de Flick

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Yan Diomande está cada vez más cerca de convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. El extremo costamarfileño está a punto de ser nuevo jugador del Real Madrid y su incorporación podría rondar los 115 o 120 millones de euros. Sin embargo, antes de despertar el interés del conjunto blanco, el futbolista también estuvo sobre la mesa del FC Barcelona, aunque la dirección deportiva azulgrana decidió descartarle e ir a por Anthony Gordon.

Hansi Flick prefería fichar a Anthony Gordon antes que a Yan Diomande

Según ha informado David Bernabéu del diario SPORT, Yan Diomande fue ofrecido al Barcelona cuando todavía no había alcanzado la enorme repercusión que ha adquirido tras su excelente campaña con el Leipzig y su gran actuación en el Mundial. El nombre del extremo llegó a los despachos del club azulgrana, pero la propuesta no terminó de convencer ni a Hansi Flick ni a Deco.

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El técnico alemán tenía muy claro cuál era su prioridad para reforzar el ataque culé y ese futbolista era Anthony Gordon. El entrenador consideraba que el internacional inglés reunía el perfil que buscaba para el proyecto y el club centró sus esfuerzos en esa dirección, descartando así la posibilidad de apostar por Diomande.

Con esa decisión, el Barcelona dejó escapar a un futbolista cuya cotización no ha parado de crecer durante las últimas semanas y ahora, el escenario es completamente distinto. El Real Madrid está a punto de hacer oficial su incorporación y pagará una cifra cercana a los 115 o 120 millones de euros. Una cantidad muy superior a la que habría supuesto su incorporación cuando fue ofrecido al conjunto azulgrana.

Diomande ha tomado el camino hacia el Santiago Bernabéu y el costamarfileño pasará de ser un jugador descartado por la dirección deportiva azulgrana a convertirse en uno de los fichajes más importantes del verano para su eterno rival, algo que seguro que dará juego cuando llegue el primer enfrentamiento entre los dos conjuntos.