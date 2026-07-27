Basilio García Sevilla, 27 JUL 2026 - 11:10h.

Cayó lesionado tras un encontronazo con Diego Llorente en el Granada - Betis

Diego Conde, lesión y dudas en su debut como titular en el Betis

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El Betis, a través de sus medios oficiales, ha confirmado este lunes la lesión de Diego Conde, el portero recién llegado a modo de préstamo procedente del Villarreal CF, que fue titular el sábado en el partido amistoso ante el Granada CF pero tuvo que retirarse por lesión.

El guardameta verdiblanco sufre una luxación en el hombro izquierdo, una lesión que cobra más relevancia si se tiene en cuenta que es portero y su juego lo hace principalmente con los brazos. El club no ha especificado cuanto tiempo estará de baja, pero parece complicado que pueda comenzar la temporada entrando en las convocatorias de Manuel Pellegrini.

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Pasada la media hora de partido, Diego Conde abandonó su área para despejar un balón en largo del equipo local. En la acción, chocó con Diego Llorente y quedó maltrecho después de la caída. Fue atendido por los servicios médicos del club, que rápidamente solicitaron al banquillo su sustitución, dejando su lugar a Álvaro Valles.

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Así ha anunciado el Betis la lesión de Diego Conde

"Nuestro guardameta Diego Conde sufrió una luxación en el hombro izquierdo el pasado sábado durante la disputa del Trofeo Ciudad de Granada, como consecuencia de un choque fortuito con su compañero Diego Llorente. Los servicios médicos lograron reducir la luxación en el Estadio Nuevo Los Cármenes y las pruebas realizadas posteriormente han confirmado la lesión en el hombro. Su reincorporación al trabajo con el grupo dependerá de la evolución del proceso de recuperación".

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Tiempo de baja y posibles sustitutos

Aunque Diego Conde no ha llegado al Betis para ser titular en un principio, puesto reservado para Álvaro Valles, se trata de un contratiempo importanta al quedarse el equipo durante varias semanas sin su segundo portero. Diversas fuentes estiman que el tiempo de recuperación podría alargarse durante algunos meses, aunque el club no ha confirmado nada al respecto.

Así las cosas, Diego Conde no estará con el equipo en la concentración de Marbella y, probablemente, tampoco viaje a Irlanda para el último stage de la pretemporada. El portero internacional sub 19 Manu Fernández subiría un puesto en el escalafón y pasaría a ser el suplente de Valles, mientras que el club tiene previsto que el ucraniano Yan Zhuravskyi, de 17 años, esté presente en la concentración marbellí del primer equipo.