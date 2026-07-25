Basilio García Sevilla, 25 JUL 2026 - 15:03h.

Manuel Pellegrini cita a 23 jugadores para el Trofeo Ciudad de Granada con ausencias destacadas

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El Real Betis Balompié afronta este sábado su tercer compromiso amistoso de la pretemporada 2026/27. Tras Alemania y Huelva, el conjunto verdiblanco jugará ante el Granada CF en el Nuevo Los Cármenes, poniéndose en disputa el Trofeo Ciudad de Granada 2026.

Horas antes del choque, el club heliopolitano ha dado a conocer la lista de convocados para el partido en tierras nazaríes, una cita en la que tampoco estará Isco Alarcón, que sigue su proceso de recuperación tras las lesiones que sufrió la pasada temporada y no ha disputado minuto alguno en lo que va de pretemporada. Tampoco entra en la convocatoria Antony, que se incorporó al stage de Alemania pero que, de momento, no ha jugado y tampoco lo hará este sábado en Granada. Sí están los tres fichajes, Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde, que aunque fueron presentados este viernes y ya han gozado de minutos, son los grandes atractivos para los béticos que se desplacen a la capital granadina para acompañar a su equipo.

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Con todo, la gran novedad cuando el Betis publicó la lista era la ausencia de Nelson Deossa, cuyo fichaje por el Vasco da Gama está en la recta final. Que el colombiano no viajara a Granada tras haber participado en los dos amistosos anteriores, parecía una pista clave sobre su futuro, muy cercano a resolverse. Sin embargo, todo fue un error del departamento de comunicación del Betis al dar a conocer la convocatoria, pues finalmente rectificó e informó de que Deossa sí estaba en la citación y, de hecho, se encontraba con el equipo en Granada.

Los citados por Manuel Pellegrini son: Álvaro Valles, Diego Conde, Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Diego Llorente, Valentín Gómez, Fran García, Junior Firpo, Gnangoro, Facundo Bernal, Nelson Deossa, Fornals, Marc Roca, Iván Corralejo, Rica, Iker Losada, Gonzalo Petit, Borja Alonso, Rodrigo Riquelme, Pablo García y Morante.

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La situación del fichaje de Deossa

Desde hace más de un mes, el fichaje de Nelson Deossa por el Vasco da Gama está prácticamente acordado, pero la resolución de los últimos flecos de la operación se están dilatando desde hace tiempo. Mientras tanto, el colombiano había participado en los dos amistosos anteriores del Betis, jugando incluso como delantero centro ante la ausencia de su compatriota Cucho Hernández, aún de vacaciones tras llegar a octavos de final del Mundial.

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De momento, se vislumbra un final a su relación con el Betis, que en principio acabará ingresando más de lo que gastó hace un año cuando le firmó procedente de Rayados de Monterrey, aunque podrá ser de la partida este sábado en Granada.