Basilio García Sevilla, 24 JUL 2026 - 11:10h.

El malagueño tampoco estará en el tercer partido de pretemporada

Isco Alarcón y Antony se pierden el Trofeo Colombino

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Los primeros partidos de la pretemporada del Real Betis Balompié están sirviendo para que el club reverdezca sensaciones con respecto a una de sus grandes estrellas. Preocupa la situación de Isco Alarcón, que está sufriendo en pretemporada los rigores de las graves lesiones que ha sufrido en los últimos años.

Este viernes, saltaba la noticia en la Ciudad Deportiva Luis del Sol cuando, paradójicamente, el malagueño no saltaba al césped del campo 2 de entrenamiento para ejercitarse junto al resto de sus compañeros. En su situación, cualquier movimiento es noticioso.

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De hecho, Isco está prácticamente descartado para el partido amistoso que este sábado disputa el club verdiblanco ante el Granada CF en el Nuevo Los Cármenes. El centrocampista de Arroyo de la Miel ya se ha perdido los dos anteriores, ante el Lotte en Alemania y ante el Recreativo de Huelva en la disputa del Trofeo Colombino, y tampoco jugará, salvo sorpresa, el tercero de los compromisos del Betis.

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Un plan para Isco

Con todo, en el club reina la tranquilidad con la situación de Isco, aunque sí que preocupa y ocupa cómo ha sido el comienzo de la pretemporada para él. Las lesiones sufridas en el cartílago del tobillo no son sencillas de curar, y el proceso que está viviendo el jugador en pretemporada no es extraño.

En el proceso que vive el jugador, hay días que sufre molestias y días que no en la zona del cartílago que tuvo que ser intervenida. Es un proceso normal y no alarma en el club, que espera que pronto sea capaz de controlar el dolor y la evolución sea positiva para que pueda volver a competir más pronto que tarde.

Tras participar en los últimos siete partidos de la pasada campaña, Isco estuvo incluso ejercitándose en la ciudad deportiva durante las vacaciones para comenzar la pretemporada con normalidad, y así fue, pero en los últimos días ha sufrido un retroceso que tiene en vilo a los béticos, pero no tanto al club, que estima que lo que está sucediendo en torno a su capitán sigue por los cauces normales ante una lesión de este tipo.