Pepe Jiménez Sevilla, 07 JUL 2026 - 14:45h.

El capitán bético repite varias veces su deseo durante su primera entrevista

Así ha sido la primera jornada de reconocimientos en el Betis

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Isco Alarcón toma la palabra. El capitán del Betis atendió a los micrófonos de los medios oficiales verdiblancos junto al resto de líderes de la plantilla y dejó un breve pero claro mensaje para esta nueva e ilusionante campaña: "Ojalá sin dolor".

Hasta en tres ocasiones repite la misma frase Isco Alarcón en una breve intervención. "Ojalá sin dolor", dice varias veces el capitán, evidenciando esa pequeña preocupación que aún guarda tras su grave lesión del pasado curso.

"Ojalá poder tener esta temporada muchos más minutos, muchos más partidos, ojalá sin dolor y ahora es momento de trabajar para ponerme a tope", comienza argumentando.

Ante las preguntas oficiales, Isco Alarcón se muestra ilusionado con la llegada de la Champions League, pero insiste en que para él sería importantísimo tener un año normal. "Sí, temporada muy bonita que viene por delante, yo creo que todo el mundo está muy ilusionado y ojalá dar un pasito adelante, seguir creciendo, seguir consiguiendo objetivos y sobre todo, ojalá podamos disfrutar mucho esta temporada", continúa diciendo antes de insistir en que "me encanta lo que hago, me divierte y ojalá poder hacerlo sin dolor, ojalá dar muchas alegrías al club y bueno, como te digo, ojalá poder jugar sin dolor y vamos a intentar ponernos a tope".

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Para ello, será clave que el mago bético no tenga molestias esta pretemporada, trabaje al máximo con fisios y recuperadores y, en cuanto exista el mínimo riesgo de molestias persistentes, sepa detenerse por el bien de su equipo.

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Manuel Pellegrini sabe que Isco Alarcón debe ser importantísimo este año y todas las partes caminan de la mano para intentar que el ex del Málaga, tras un año durísimo, sea capaz de mantener el nivel y la regularidad que le ha distinguido como uno de los mejores futbolistas de la élite.