Basilio García Sevilla, 19 JUN 2026 - 14:26h.

Promociona el estreno de su documental con unas palabras sobre la crudeza del deporte

Isco no se va de la Ciudad Deportiva Luis del Sol

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Mientras se mueve el mercado de fichajes, poco en el caso del Real Betis Balompié, la verdadera ilusión de todo bético con respecto a la plantilla de su equipo está en volver a ver a su mejor nivel al verdadero crack verdiblanco. Isco Alarcón, tras terminar la temporada jugando, aunque muy lejos de hacerlo a su mejor nivel, sería el mejor refuerzo posible si es capaz de estar de nuevo como acabó la temporada 2024/25.

Uno de los hitos de Isco durante la temporada fue el estreno del documental ‘En Silencio’, dirigido por su pareja, Sara Sálamo, en el que narraba el calvario sufrido para recuperarse de la lesión que sufrió en la primavera de 2024 y que le tuvo varios meses fuera de combate.

Ahora, el documental se estrena en las plataformas de España -el 19 de junio-, en el Reino Unido e Irlanda, en Estados Unidos y Canadá y en Latinoamérica, y en el mensaje de promoción que ha lanzado el futbolista hay una reflexión interior que ha llamado la atención.

“Mientras millones de personas están viendo el Mundial, hay una parte de esta historia que nunca aparece en televisión. La de las dudas. La del dolor. La de no saber si volverás a jugar…”, expresa Isco en sus redes sociales, con la idea de compartir su historia con sus seguidores. Lo dice un jugador que sabe lo que es estar presente en una cita mundialista, la de Rusia 2018, y quedarse a las puertas de otros.

Isco trabaja para volver al cien por cien

El futbolista malagueño trabaja con toda la intención de estar al cien por cien para Manuel Pellegrini cuando comience la temporada. De hecho, la pasada semana estuvo trabajando con los empleados del Betis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, interrumpiendo sus vacaciones por un tiempo.

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"Termina la temporada mucho mejor que la empecé y mucho peor de lo que me gustaría. Ahora toca un proceso que tengo que ir paso a paso, intentar coger buenas sensaciones, recuperar ritmo, intentar que se me vaya el dolor y ojalá poder volver la temporada que viene al máximo nivel y sin dolor que es lo más importante", expresaba en unas de sus últimas declaraciones al término de LALIGA EA SPORTS.