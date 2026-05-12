Isco Alarcón rompe a llorar tras el año más difícil de su carrera

Álvaro Borrego 12 MAY 2026 - 22:44h.

El capitán no pudo contener las lágrimas nada más se consumó la clasificación para la Champions

La lluvia de millones que ingresará el Betis por jugar la Champions League 26/27

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Isco Alarcón no pudo contener las lágrimas nada más terminar el partido. El astro malagueño celebró de una manera muy especial la clasificación para la Champions del Real Betis, que regresará a la máxima competición continental 21 años después. Un logro que lleva en el que ha sido seguramente el año más duro de su carrera, después de haber superado dos lesiones graves que le obligaron a volver a tener que pasar por quirófano. Aun así el mediapunta regresó y la dinámica del equipo cambió. Desde su vuelta, tres victorias y dos empates claves para lograr la plaza para la Liga de Campeones. Un sueño que le permite liberar toda la rabia contenida en un club que le devolvió la felicidad. Un equipo que le devolvió algo que creía haber perdido.

Ya lo dijo a su llegada. Lo del Betis fue todo un flechazo para él. "Me he sentido muy querido desde el minuto uno, cada vez que he salido al campo, o con el cariño de la gente cuando voy por la calle. Así es todo mucho más fácil, el ambiente en el Benito Villamarín es increíble. Solo tengo palabras de agradecimiento y ojalá esta bonita relación acabe con grandes éxitos", llegaba a reconocer en una entrevista.

Por eso Isco Alarcón, nada más concluir el partido, rompió a llorar.