Posibles rivales del Betis, bombos y equipos ya clasificados para la Champions 26/27

Álvaro Borrego 12 MAY 2026 - 22:11h.

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El Real Betis estará la próxima temporada entre los 36 mejores equipos de Europa. Ese gol de Pablo Fornals contra el Elche permitirá el regreso del club verdiblanco a la Champions League 21 años después. Una competición que les permitirá batirse con los clubes más poderosos del planeta, entre los cuales se encontrarán Bayern Múnich, Manchester City, Arsenal, Inter de Milán o FC Barcelona.

Conviene recordar que para el sorteo del 27 de agosto los equipos se dividirán en cuatro bombos de 9 equipos según su Coeficiente UEFA (el Betis iría al segundo). Cada equipo se enfrentará a un solo partido a dos equipos de su propio bombo y a dos de cada uno de los otros bombos. Los ocho mejores se clasifican directo para los octavos de final, los clubes clasificados del 9.° al 24.° juegan los play-offs para los octavos de final y los equipos clasificados después del puesto 24 son eliminados.

Con la entrada del Real Betis hay 18 equipos clasificados. Faltan por conocerse 11 equipos más que accederán directamente, mientras que los siete restantes hasta completar los 36 deberán pasar por el playoff previo.

Los 18 equipos ya clasificados para la Champions League

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid. Aún no es seguro, pero todo apunta a que podría completarlo el Liverpool.

Bombo 2: aunque los clubes aún pueden fluctuar o cambiar de bombo, ya está confirmada la presencia de Borussia Dortmund, Porto, Manchester United y Real Betis.

Bombo 3: Feyenoord (podría ir al dos), Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4: RC Lens.

El calendario de la liguilla

1ª jornada: del 8 al 10 de septiembre.

2ª jornada: 13 y 14 de octubre.

3ª jornada: 20 y 21 de octubre.

4ª jornada: 3 y 4 de noviembre.

5ª jornada: 24 y 25 de noviembre.

6ª jornada: 8 y 9 de diciembre.

7ª jornada: 19 y 20 de enero de 2027.

8ª jornada: 26 y 27 de enero de 2027.