Asís Martín 12 MAY 2026 - 15:21h.

Lesiones de Nico Williams y Oihan Sancet: qué tienen, parte médico y tiempo de baja con el Athletic con el Mundial a la vista

El técnico necesita despertar al equipo para ir a Europa en estas 3 últimas jornadas

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BilbaoSi el domingo por la tarde, después de ser homenajeado por la grada y luego vencido por el Valencia CF de Corberán, escuchamos algún palito de Ernesto Valverde en la sala de prensa, este martes ya tuvo que volver el 'Txingurri' a la carga en Lezama ante el inminente partido de este miércoles en Cornellá el Prat (19.00h.) contra el RCD Espanyol de Manolo González.

Un contrincante que lleva 18 jornadas consecutivas de LALIGA sin ganar un solo encuentro desde que, ya es casualidad, se recuerda cuando venció en Bilbao al Athletic en el mes de diciembre por (1-2) tras remontar el gol inicial de Álex Berenguer.

Pero más allá de los periquitos, los leones se han quedado ahí clavados en 44 puntos y necesitan certificar su fin de campaña teniendo la vergüenza torera de pelear por unas plazas europeas que se empeñan en perseguirles... con las bajas por lesiones musculares de Nico Williams y Oihan Sancet.

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"Miramos hacia todas partes, no es tan difícil realmente porque hay una igualdad terrible, con 47 puntos puedes jugar en Europa y con 44 parece que puedes descender, todavía no sabemos nada, pero todos los partidos son decisivos y hay que estar muy puestos y mentalizados para seguir jugando. No sabemos si lo de antes nos vale ahora, estamos todos los equipos en un puño" avisa.

"Tenemos que ir a ganar porque queda claro que no sabemos ir a empatar. Hay que darle importancia al partido hacia arriba y hacia abajo. Nos tenemos que mentalizar"

Valverde no va a poder contar con sus estrellas Nico Williams y Oihan Sancet

En ese sentido Valverde ha manifestado en Lezama que "en principio ambos están descartados para lo que nos queda ya de temporada sí y hay algún problema además con Yuri Berchiche y Aymeric Laporte, a ver como están en el último entrenamiento pero en principio eso es lo que hay en cuanto al equipo".

"De lo del Mundial de Nico Williams yo no tengo ni idea, no sé, a mi en todo caso me preocupa que Nico esté con nosotros, lo del Mundial pues... Será una cosa de 3 o 4 semanas según ha dicho el doctor, pero no me compete a mi ni tengo ni idea de lesiones musculares" ha despejado Valverde.

Un mea culpa con Nico Serrano...

"Con Nico Serrano es verdad el hecho de que ha podido jugar más en algunos momentos, porque es un jugador que sobre todo si sale con el partido lanzado desequilibra y nos da cosas, quizá le podía haber dado algo más porque siempre nos revuelve bien el ataque, pero al recuperarse Nico Williams ha perdido un poco de protagonismo".

Ernesto Valverde sobre el Espanyol-Athletic de este miércoles en Cornellá

Para el entrenador rojiblanco "lo hemos dicho mucho, la Liga te dice donde estás y lo qué has hecho, es una temporada peor que la anterior, hemos acusado mucho determinadas cuestiones que nos han penalizado y también otras futbolísticas, hemos ganado y perdido mucho pero empatado muy poco. No es normal esa diferencia, porque además los marcadores siempre han ido ajustados, pues hay que aceptarlo y mirarnos al espejo y ver lo que no hemos hecho bien".

Así ve a los pericos de Manolo González...

"Es una paradoja, el Espanyol me gusta, tiene espíritu y juega bien, se le han escapado partidos algo raros, pero va siempre hacia adelante, le veo con cosas buenas, que siempre empuja y está cerca de las victorias, que se le escapan por milímetros; es un ejemplo de lo que le puede pasar a cualquiera, a nosotros también, ehh".

"Yo le veo a Manolo y a mi allí en el Espanyol me pasó algo parecido en una dinámica negativa de la primera a la segunda vuelta, de 36 puntos que íbamos para la Champions pasamos a sacar 12. Las rachas te pasan".