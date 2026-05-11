Asís Martín 11 MAY 2026 - 12:22h.

Desmarcados Athletic: Ni para la Europa más barata con la plantilla más cara de la historia

El presidente aclara la llegada a Bilbao del entrenador alemán de origen balcánico

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BilbaoVisto el disgusto del resultado frente al Valencia y el empeño del Athletic Club en desperdiciar, como si fueran balines de feria, las múltiples ‘invitaciones’ para jugar la próxima temporada de nuevo competición europea, se hace casi superfluo mirar a situaciones personales que conectan a Ernesto Valverde y a Edin Terzic, pero es lo que toca.

Poco antes de comenzar el partido 501 del Txingurri, en San Mamés, el presidente de la entidad, Jon Uriarte Uranga, hablaba en los micrófonos de DAZN, donde manifestaba que "sobre su legado podríamos estar una hora hablando de todo lo que ha aportado Ernesto al equipo, ha estado aquí en tres etapas diferentes y las tres han sido muy exitosas".

"Yo personalmente he vivido la última y ha sido un placer trabajar con él porque es un entrenador de primerísimo nivel. No es que lo comentemos a nivel interno, sino que todos los clubes con los que nos cruzamos nos dicen lo mismo. Y ha sido capaz de, con una plantilla muy competitiva que tenemos, sacar el máximo de los chavales para clasificarnos a Europa dos años seguidos, a la Europa League y la Champions League, aparte de ganar la Copa que llevábamos tanto tiempo sin conseguir".

Una gran despedida de Ernesto Valverde el domingo ante el Celta de Vigo en San Mamés

"Yo espero que la despedida sea por todo lo grande y ya veremos qué homenaje y qué sorpresa le hacemos, aunque a él no le gusta nada el hablar de estas cosas y menos con todo lo que nos estamos jugando. O sea que no voy a decir nada" deslizaba el presidente del Athletic Club guardando el secreto de los actos previstos.

Mas dicharachero se mostraba sobre el futuro entrenador, el alemán de origen balcánico Edin Terzic al que se ha anunciado de forma oficial cuando aún quedaban cuatro partidos por disputarse. Y ha explicado el porqué de ese proceder con el teutón...

"Hicimos el anuncio principalmente porque nos facilitaba las cosas en cuanto a planificación de la temporada que viene. Él estaba preocupado por el tema de búsqueda de vivienda y demás, entonces queríamos ya ir de cara; pero lo dicho, ahora mismo lo queremos dejar de lado hasta que acabe la temporada en curso y luego ya tendremos tiempo para hablar de Edin Terzic” emplazaba.

Las líneas maestras de la nueva legislatura de Jon Uriarte Uranga

Dijo en televisión que "en principio es un equipo bastante similar en cuanto a la junta directiva, hemos metido a algunas personas nuevas que pienso que nos pueden aportar mucho en diferentes áreas. La idea es continuar con un proyecto de ambición, siguiendo con la línea de solidez del club, con unas buenas cuentas y con la predisposición siempre de ser ambiciosos en el ámbito deportivo para aspirar a lo máximo”.

Pues tiene deberes por delante... "Ahora vamos a hacer un diagnóstico de la situación del club durante el próximo mes, a cerrar esta temporada у de cara a la próxima vamos a anunciar cuáles son las grandes líneas de los próximos cuatro años" cerraba Jon Uriarte Uranga en San Mamés sobre sus proyectos.