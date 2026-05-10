Asís Martín 10 MAY 2026 - 18:13h.

Ernesto Valverde se cansa de las preguntas sobre el fichaje de Edin Terzic por el Athletic: "Nos estamos jugando cosas"

Así puntuamos a los de Ernesto Valverde en el partido ante los che en San Mamés

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BilbaoYa queda poquita liga por delante, en breve tendremos que hablar de los cambios que presente Edin Terzic a su tropa en Bilbao, pero de momento todavía hay puntos en juego y este domingo se ha disputado en San Mamés la jornada 35 de LaLiga EA Sports que ha enfrentado al Athletic Club de Ernesto Valverde con el Valencia CF del contestado Carlos Corberán.

Los leones, que han iniciado ya la despedida del míster de Viandar de la Vera en su partido 501, han visto a Iñigo Ruiz de Galarreta ser baja por paternidad y a Nico Williams lesionarse, para acabar perdiendo con un marcador de (0-1) gracias al gol del exdelantero de la Real Sociedad Sadiq Umar.

Iñigo Ruiz de Galarreta ha sido aita y ha salido de la convocatoria, entrando en ella Iñigo Lekue

Unai Simón (7): el portero internacional de Murgia sigue la racha con los penaltis, en el 26' Hugo Duro lo envió hoy al larguero. Sólo ha encajado 5 de los 13 últimos que le han tirado. Una máquina el meta alavés que hizo otra buena parada antes del descanso.

Andoni Gorosabel (5'5): el lateral de Arrasate ha mantenido su puesto en el once titular y ha querido estirar el campo aparte de ayudar con un Gayá que juega siempre en campo rival.

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Yeray Álvarez (6): el 'Titán' de Barakaldo, un líder para todos, ha tenido que sacar la jugada en exceso, ya que el Valencia tapaba mucho a Laporte. Ha acabado reventado como ante Osasuna.

Aymeric Laporte (6): el 'Mariscal' de Agen ha sido titular mimándose entre semana en Lezama y con el Mundial a la vista. Ha visto una amarilla para el 15' que le ha condicionado. Ha echado varias manos en ayuda de compañeros ante las muchas pérdidas que caían. Cambiado en el descanso con alguna bronca con el árbitro.

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Yuri Berchiche (4): el 'Látigo' de Zarautz cuidado entre algodones ha seguido en el once y ha lidiado con Tárrega en su banda. Hizo un penalti en el 25' a Hugo Duro que este falló. Pese a eso no dejó de luchar en su línea cada balón, aunque casi la lía ante Sadiq otra vez en el 88'.

Mikel Jauregizar (5): el centrocampista de Bermeo ha buscado reencontrar su mejor versión tras un curso excesivamente duro para su cuerpo, pero con balón no anda nada fino.

Alex Rego (5'25): el mediocentro de Bilbao ha sido de la partida tras su buen rato en Vitoria. De entrada le ha sacado hasta la bota un Valencia muy peleón, le ha tocado tirar millas pero no entraba en juego. Sí hizo una buena llegada en el 51'. Vio una amarilla. Cambiado en el 70

Robert Navarro (5'75): la merecida gran sorpresa en el once ya que con sus 8 goles y el bajo rendimiento de Iñaki Williams se merecía más protagonismo. Ha salido hasta peleón en el tackling, está con ganas y confianza, fue el primero en chutar en el 11'. Fue perdiendo gas. Cambiado en el 70

Oihan Sancet (5): el 'Ciervo' de Mendillorri ha tenido que lidiar con una fuerte presión che, tratando de asociarse con Navarro y casi marca en el 18'. Se le ha visto muy peleón aunque no del todo brillante pese a su golazo en Vitoria. Ha provocado 2 amarillas al menos. Cambiado en el 65 con alguna pequeña molestia

Nico Williams (6): el 'Cohete de Ébano' del Athletic ha querido ser un estilete en la banda izquierda y ha buscado el gol con sus diagonales y centros. En el 34' se ha ido al suelo y ha sido atendido de un problema muscular en el isquio. Cambiado en el 35'. ¿Llegará a lo que queda y al Mundial?

Gorka Guruzeta (5'5): el 'Killer' donostiarra ha bajado a ayudar como siempre en la progresión del juego, más aún sin Galarreta, en el 27' tuvo una clara opción de cabeza. Poco más hasta la recta final que hizo 2 nuevos intentos.

Los suplentes del Athletic Club frente al Valencia: los 5 cambios de Ernesto Valverde en San Mamés

Iñaki Williams (4): la 'Pantera Negra' ha sumado ya sus 507 partidos oficiales y alcanza así desde hoy a Markel Susaeta (7º). Sale por su hermano Nico. Casi marca en el 59' pero se la paró Dimi.

Dani Vivian (2): sale por Aymeric Laporte en el descanso. Ha jugado en el lado derecho. Lamentable su defensa al gol de Sadiq Umar.

Alex Berenguer (5): sale por Oihan Sancet. Ha estado muy activo, aunque le sale lo justo.

Unai Gómez (5): sale por Robert Navarro. Hizo un gran remate en el 75' que Dimi. respondió con un paradón.

Mikel Vesga (sc): sale por Rego.