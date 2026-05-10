Andrea Esteban 10 MAY 2026 - 14:05h.

El técnico informó esta mañana a plantilla y directiva

Hansi Flick responde a la crisis del Real Madrid y al peligro de Kylian Mbappé: "Es uno de los mejores"

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El FC Barcelona afrontará uno de los Clásicos más importantes de los últimos años bajo un ambiente completamente distinto al esperado. Hansi Flick recibió durante la noche del sábado la noticia del fallecimiento de su padre, apenas unas horas después de dirigir el último entrenamiento previo al duelo ante el Real Madrid y comparecer ante los medios de comunicación.

El técnico alemán, de 61 años, informó esta misma mañana tanto a la plantilla como a la junta directiva azulgrana antes de la concentración del equipo en el Hotel Torre Melina. A pesar del duro golpe personal, Flick estará esta noche en el banquillo para dirigir al Barça en un partido que puede decidir LAIGA.

Un Clásico marcado por el dolor de Flick

La noticia cayó como un jarro de agua fría dentro del vestuario azulgrana. El entrenador había desarrollado con total normalidad la jornada del sábado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, centrado exclusivamente en el duelo frente al Real Madrid. Horas después llegó el fallecimiento de su padre.

Desde el club, el mensaje fue inmediato y cargado de cariño hacia el técnico alemán: “El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia”.

El Barça estudia además realizar algún homenaje antes del encuentro, ya sea con brazaletes negros o mediante un pequeño acto de recuerdo en la previa del Clásico.

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También el Real Madrid ha querido sumarse a este pésame con un mensaje en sus redes sociales de pésame:

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz.

Además, desde ElDesmarque también se quiere trasladar un mensaje de apoyo y condolencias a Hansi Flick y a toda su familia en un momento tan delicado y doloroso.

Flick dirigirá al Barça pese al golpe emocional

A pesar del durísimo momento personal, Flick ha decidido mantenerse al frente del equipo en un día clave para la temporada azulgrana. El técnico considera fundamental acompañar al grupo en un partido que puede acercar definitivamente el título de Liga al Barça.

Dentro del vestuario existe máxima unión alrededor de su figura y varios jugadores ya le han trasladado personalmente sus condolencias antes de uno de los partidos más emocionales y complejos de la temporada.

El Clásico se jugará esta noche, pero inevitablemente quedará marcado por una noticia que ha golpeado de lleno al barcelonismo en una jornada de enorme carga emocional.