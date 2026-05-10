Ducati confirma que Marc Márquez ya ha sido operado y esta es su nueva hoja de ruta

Alberto Cercós García 10 MAY 2026 - 14:16h.

Marc Márquez ya ha pasado por quirófano y ahora la duda es cuándo podrá regresar a MotoGP

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Marc Márquez volvió a encender todas las alarmas posibles durante la 'sprint' del Gran Premio de Francia. El piloto de Ducati estaba firmando una jornada superlativa. Logró pasar a la Q2 batiendo el récord de la pista en Le Mans y clasificó en segunda posición. Lo tenía todo para cuajar una notable carrera y un buen fin de semana, pero en la penúltima vuelta de la 'sprint' y rodando en la séptima posición... Márquez sufrió una durísima caída: salió volando, se rompió el quinto metacarpiano del pie derecho y puso punto y final a su participación en el Gran Premio. Pero no solo eso, porque el propio Márquez reconoció que tenía programada una cirugía tras a disputa del GP de Montmeló el próximo fin de semana. Una operación que ya se ha realizado en Madrid y que ha consistido en quitar un tornillo problemático en su hombro y en resolver la fractura producida por la caída de este sábado.

"Cuando abres el hombro parece que te vas a un plazo muy largo, pero es simplemente abrir y sacar ese tornillo, entonces el plazo de recuperación debería ser corto si no hay complicaciones. Pero bueno, la intención era hacerlo después de Montmeló, saltarme el test y hacerlo allí. Viendo lo del pie, evidentemente también tengo que pasar por quirófano para el pie, así que lo haremos todo de golpe", confesaba el español en DAZN tras conocerse el diagnostico.

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Marc Márquez y su estado tras la nueva operación

Ante las malas noticias, Davide Tardozzi da otras de buenas. Y es que justo antes del inicio de la carrera en Le Mans, uno de los pesos pesados de Ducati ha explicado que Márquez ya ha sido operado en Madrid. "Es muy importante esta carrera, sobre todo para Bagnaia. Pero en este momento todos nuestros pensamientos van para Marc Márquez, que acaba de salir del quirófano y todo ha ido bien", anunciaba desde la recta principal el italiano.

Ahora la recuperación es clave. Márquez no estará en Montmeló y la duda será cuándo podrá reaparecer en MotoGP. Con el Gran Premio de Mugello programado para finales de mayo, esa podría ser una fecha clave para sus intereses. Sino, el español ya pondría la fecha de regreso antes del parón veraniego, en alguno de los Grandes Premios de Hungría, Países Bajos o Alemania. Todos ellos, en junio.