Alberto Cercós García 09 MAY 2026 - 16:58h.

Marc Márquez confirma que tiene roto el quinto metacarpiano de su pie derecho y desvela un problema oculto en su afectado hombro

La espeluznante volada de Marc Márquez: se golpea en el pie, en la cabeza y termina lesionado

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Helados. Así se han quedado prácticamente todos los aficionados de MotoGP al descubrir el nuevo suplicio que está atravesando Marc Márquez. El piloto español ha sufrido, durante la 'sprint' del Gran Premio de Francia, una caída espeluznante. Sin embargo, las consecuencias de dicha volada tampoco son tan críticas: tiene roto el quinto metacarpiano del pie derecho. Y es que Márquez, como siempre, ha intentado hasta el final salvar la caída poniendo sobre el asfalto el pie. Ya sea por el rebote o por el golpe, la fractura parece haber sido instantánea. Su cojera iba a más, hasta tal punto que directamente no puede apoyar el pie. Pero hay más. En una entrevista con DAZN, Márquez ha confesado un problema oculto en su hombro derecho. Sí, el hombro que recibe absolutamente todos los palos. Tras la caída en el pasado Gran Premio de Indonesia de 2025, un tornillo se movió y ahora está en una posición que choca directamente con un nervio que le impide pilotar al 100%. El diagnostico es claro y crudo: doble operación en Madrid y su ausencia en Montmeló está prácticamente confirmada.

"Eran varias razones por las que iba calmado este fin de semana. Sabía que podía llegar una caída en cualquier momento. Con la de hoy he tenido esta consecuencia, la de romperme el quinto metacarpiano. Pero bueno, no os lo había dicho, pero ya había una cirugía programada después de Cataluña para el hombro derecho. Esta temporada estoy teniendo más problemas de lo normal. Se veía, yo me he intentado convencer, pero después de Jerez vi que algo no funcionaba, que algo no estaba yendo bien. Fuimos a los doctores y pudieron ver que después de la caída de Indonesia, el famoso tornillo que estaba roto del hombro está en una posición diferente. Tenía una sensación muy rara, porque en casa estaba bien, venía aquí e iba mal. Entonces yo pensaba que mentalmente estaba bloqueado. Pero no. Vieron que en posición de MotoGP ese tornillo, que está en una posición diferente, me tocaba el nervio radial", cuenta casi entre lágrimas Márquez.

Marc Márquez explica los problemas de su hombro

Pese a la complejidad y a lo aparatoso de las explicaciones, Márquez es optimista al respecto y no espera estar mucho tiempo alejado del Mundial. "Cuando abres el hombro parece que te vas a un plazo muy largo, pero es simplemente abrir y sacar ese tornillo, entonces el plazo de recuperación debería ser corto si no hay complicaciones. Pero bueno, la intención era hacerlo después de Montmeló, saltarme el test y hacerlo allí. Viendo lo del pie, evidentemente también tengo que pasar por quirófano para el pie, así que lo haremos todo de golpe", confiesa el español.

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·Evidentemente competir de esta manera no es la adecuada. ¿Puedo ir rápido? Sí, porque la cabeza me va rápida y sé cómo hacerlo y sé cómo frenar, como se ha visto esta mañana. Pero no puedo ser de manera constante. Cuando hay un problema de nervio, pues lo sabes, falla cuando menos te lo esperas y, ahí, en ese punto ayer fallé, en la vuelta rápida; y hoy cuando he ido haciendo el cambio de dirección lo he hecho más lento, he tocado la línea blanca y me he caído", zanja.