Joaquín Anduro 09 MAY 2026 - 11:55h.

Arbeloa habla sobre varios nombres propios del vestuario del Real Madrid

El problema de Fede Valverde y Tchouaméni tras su pelea que marca el futuro del Real Madrid

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La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa previa al Clásico ha estado marcada por la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni pero también ha habido otros protagonistas dentro del vestuario del Real Madrid. El técnico salmantino también ha respondido a su conflicto con Dani Ceballos, a la existencia de un 'topo' en el vestuario o a la profesionalidad de Kylian Mbappé por sus últimas polémicas.

Álvaro Arbeloa, sobre el vestuario del Real Madrid

Risas de Mbappé tras acabar el entrenamiento y polémica por los viajes: "Que se quiera descontextualizar que un jugador salga sonriendo después de un entrenamiento, es querer aprovechar una situación para poner las cosas fuera de lugar. Igual que se sacó a Carreras en el campo del Espanyol nada más lesionarse un compañero y que fuese a salir otro. Sólo puedo dar la cara por Álvaro Carreras, por su profesionalidad, el trato que siempre me ha dispensado a mí y al resto de sus compañeros y cómo está trabajando. Es un chico muy joven con mucho futuro y, cuando ha jugado, ha sido porque se lo ha merecido y, cuando no, es porque se lo ha merecido otro compañero. En el caso de Kylian Mbappé, todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo por venir al Real Madrid. Lo tenía absolutamente todo en su anterior equipo, tuvo que renunciar a muchas cosas para estar en el club de sus sueños. Todos hemos visto a Kylian Mbappé de pequeño con ese chándal del Real Madrid y, como he dicho antes, yo siento que tengo mi autoridad perfectamente, lo que hago es controlar lo que hacen mis jugadores en el campo de entrenamiento, en el campo de fútbol y en ese sentido me siento totalmente con la autoridad de un entrenador del Real Madrid y los jugadores, como cualquier jugador del mundo, tienen que sentir que el entrenador tiene la autoridad sin importar cómo se llama, los años de contrato que tengan, porque están respetando al entrenador del Real Madrid. Como jugador es lo más importante".