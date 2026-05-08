Joaquín Anduro 08 MAY 2026 - 21:54h.

Mina Bonino se defiende en su cuenta de Instagram

El matiz en el comunicado de Fede Valverde que pasó desapercibido y que explica la división en bandos del vestuario

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El culebrón en el Real Madrid tras la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni sigue a pesar del comunicado del club confirmando las multas para los dos futbolistas y los mensajes de perdón de ambos centrocampistas. La última en hablar ha sido Mina Bonino, pareja del uruguayo, que ha salido al paso de las críticas recibidas a raíz de las fotos de su marido subidas este viernes.

La periodista argentina compartió las primeras imágenes del jugador madridista desde el incidente junto a su hijo Benicio en un cumpleaños. Unas fotos ante las que algunos usuarios en redes sociales criticaban que eran antiguas al no apreciarse ninguna herida en el futbolista, que tenía una gorra.

"Se golpeó la cabeza, tiene una gorra. Un corte que con la gorra no se nota y eso no es producto de ninguna trompada porque no la hubo, es producto del golpe. Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer? Quieren ver sangre, acá no la van a ver. Este es mi Instagram, es mi familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar por que no es mi obligación. Déjenme en paz", escribió Mina sobre Fede Valverde señalando la hora de la fotografía.

Mina Bonina, harta de las acusaciones en redes sociales

También respondió Mina Bonino a aquellos que le atacan a ella directamente con acusaciones de todo tipo y que señala que incluso pueden afectarle al embarazo de la hija que esperan: "Estoy harta de esta gente. Harta de que se hable desde la impunidad. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Qué pruebas quieren? ¡Todo para ver quién la tiene más grande! No todo es gratis en la vida. Y lo hago público porque quise arreglarlo por privado pero la gente tiene doble cara y conmigo se hace el bueno pero después tira mierda hasta diciendo que vendo fotos en Only Fans".

"No todo es gratis. Hablar, difamar y ensuciar a las personas tiene sus consecuencias. Y no olviden, no es hombre quien se mete con la mujer de un jugador de fútbol embarazada de seis meses para despotricar su odio personal. Estoy cansada loco. Debería estar preocupándome por la saluda del bebé que ya bastante la tuve hace tres años y estoy sin comerla ni beberla teniéndome que fumar a un tipo criticarme constantemente sin ningún tipo de sentido. Se acabó, tiene que tener un límite", respondió la argentina en la otra de las publicaciones compartidas con quejas este viernes en su cuenta de Instagram.