Saray Calzada 08 MAY 2026 - 08:51h.

Hay un detalle en el comunicado de Fede Valverde que no ha pasado desapercibido y que señala a algunos compañeros

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico: parte médico y tiempo de baja

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Todo ha saltado por los aires. El vestuario del Real Madrid está en llamas y ya está habiendo las primeras consecuencias. El club ya ha emitido un comunicado anunciando expedientes disciplinarios para Tchouameni y Fede Valverde, que son los que han protagonizado dos desencuentros en las últimas horas. El uruguayo ha sido el único de los implicados que se ha pronunciado en sus redes sociales.

El jugador ha confirmado el desencuentro con el francés, pero asegura que no es todo como se dice en la prensa. Hay unas palabras en dicho comunicado que no han pasado desapercibidas y que deja a las claras que en el vestuario blanco se hacen dos distinciones. Los que llegan cansados a este tramo de la temporada y los que parece no tanto porque se han ido reservando.

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"Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero".

Fede Valverde recalca en sus palabras que son "algunos" de ellos los que están cansados. No dice que todos los compañeros están mal dada la situación deportiva que han vivido este año. "Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario. Gracias", termina diciendo.

La salud del vestuario no es ni ha sido la mejor durante la temporada. Se han producido diferentes roces, aunque eran principalmente entre jugador y entrenador. Xabi Alonso no fue del agrado de algunos y luego Álvaro Arbeloa no lo ha sido de otros. El culmen ha sido este desafortunado hecho entre dos compañeros, aunque no ha sido el único ya que Álvaro Carreras también confirmó en redes su suceso con Antonio Rüdiger.

El entrenador que llegue no solo va a tener el reto de llevar al Real Madrid a la victoria, sino de encauzar una plantilla que parece todo menos un vestuario unido para ganar título.