El Real Madrid confirma la pelea con Tchouaméni y abre expediente disciplinario a los dos

"La pelea más grave que habido jamás" en el Real Madrid: "Hay posibilidad de despido"

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Horas de máxima tensión en el Real Madrid. El club ha confirmado este jueves por la noche la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, a quienes ha abierto un expediente disciplinario. Poco después, ha anunciado que el uruguayo sufre un traumatismo craneoencefálico tras el golpe sufrido en el vestuario, por lo que dice prácticamente adiós a la temporada.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico", ha informado el club. El jugador "se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico". Es decir, que no jugará como mínimo el Clásico ante el Barça ni los partidos ante el Real Oviedo y el Sevilla, a la espera de conocer una posible sanción deportiva por parte del club.

Los hechos se produjeron este jueves en el vestuario de Valdebebas. El galo y el charrúa tuvieron un encontronazo el miércoles que fue a mayores 24 horas después, llegando incluso a las manos. Valverde, tras un golpe de Tchouaméni, cayó al suelo, se golpeó a la cabeza, se hizo una brecha y tuvo que ser trasladado al hospital.

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Comunicado oficial del Real Madrid sobre Fede Valverde y Tchouaméni

Apenas unos minutos antes de confirmar la lesión del centrocampista, el Real Madrid corroboró también el enfrentamiento en el vestuario de Valdebebas con un comunicado oficial. "Tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni", anunció el club.

De momento, la entidad estudia las posibles sanciones contra los dos centrocampista, que podrían ser tanto económicas como deportivas. Y está por ver si incluso podría afectar al próximo mercado de fichajes.