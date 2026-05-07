Real Madrid Club de la lucha
Todo lo que está pasando al madridista sólo le produce vergüenza
Las redes arden tras el nuevo encontronazo entre Tchouameni y Valverde
'El club de lucha' es la famosa película que allá por 1999 protagonizaron Edward Norton y Brad Pitt, pero también se le puede llamar así al actual Real Madrid Club de Fútbol. Es absolutamente sorprendente como en solo dos años un vestuario sano, unido, que bailaba y cantaba mientras llegaba a finales de Champions se ha convertido en una escuela infantil dirigida por Florentino Pérez y con un maestro en prácticas que es Álvaro Arbeloa.
Y es que las cosas que están pasando son impropias de un equipo de fútbol profesional. Egos, discusiones, jugadores sin hablarse entre ellos, algunos también sin dirigirle la palabra a su entrenador, otros que se van de vacaciones estando lesionados, otros que se pelean, otros que piden no entrenar... ¿Son futbolistas o son niños chicos? ¿Saben lo que son los valores del deporte? ¿Saben lo que es rendir en su trabajo? ¿Saben tener educación? ¿Saben que son ejemplos para millones de niños que sueñan con llegar a donde están ellos? Sinceramente, creo que alguno lo sabrá, pero que la mayoría no y a la vista está.
Todos los enfrentamientos y filtraciones que está habiendo en las últimas semanas unido a las dos peleas entre Fede Valverde y Tchouaméni le deben hacer al madridismo replantearse esas frases que rezan en su mítico himno y de las que ya poco pueden presumir porque al aficionado del Real Madrid lo que le produce todo esto es vergüenza. Por si alguien entre tanto himno del Centenario y compañía no se acuerda, este es el verdadero 'Hala, Madrid':
De las glorias deportivas
Que campean por España
Va el Madrid con su bandera
Limpia y blanca que no empaña
Club castizo y generoso
Todo nervio y corazón
Veteranos y noveles
Veteranos y noveles
Miran siempre tus laureles
Con respeto y emoción
¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid!
Noble y bélico adalid
Caballero del honor
¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid!
A triunfar en buena lid
Defendiendo tu color
¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid!
Enemigo en la contienda
Cuando pierde da la mano
Sin envidias ni rencores
Como bueno y fiel hermano
Los domingos por la tarde
Caminando a Chamartín
Las mocitas madrileñas
Las mocitas madrileñas
Van alegres y risueñas
Porque juega su Madrid
¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid!
Noble y bélico adalid
Caballero del honor
¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid!
A triunfar en buena lid
Defendiendo tu color
¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid!