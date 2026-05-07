Todo lo que está pasando al madridista sólo le produce vergüenza

Las redes arden tras el nuevo encontronazo entre Tchouameni y Valverde

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'El club de lucha' es la famosa película que allá por 1999 protagonizaron Edward Norton y Brad Pitt, pero también se le puede llamar así al actual Real Madrid Club de Fútbol. Es absolutamente sorprendente como en solo dos años un vestuario sano, unido, que bailaba y cantaba mientras llegaba a finales de Champions se ha convertido en una escuela infantil dirigida por Florentino Pérez y con un maestro en prácticas que es Álvaro Arbeloa.

Y es que las cosas que están pasando son impropias de un equipo de fútbol profesional. Egos, discusiones, jugadores sin hablarse entre ellos, algunos también sin dirigirle la palabra a su entrenador, otros que se van de vacaciones estando lesionados, otros que se pelean, otros que piden no entrenar... ¿Son futbolistas o son niños chicos? ¿Saben lo que son los valores del deporte? ¿Saben lo que es rendir en su trabajo? ¿Saben tener educación? ¿Saben que son ejemplos para millones de niños que sueñan con llegar a donde están ellos? Sinceramente, creo que alguno lo sabrá, pero que la mayoría no y a la vista está.

Todos los enfrentamientos y filtraciones que está habiendo en las últimas semanas unido a las dos peleas entre Fede Valverde y Tchouaméni le deben hacer al madridismo replantearse esas frases que rezan en su mítico himno y de las que ya poco pueden presumir porque al aficionado del Real Madrid lo que le produce todo esto es vergüenza. Por si alguien entre tanto himno del Centenario y compañía no se acuerda, este es el verdadero 'Hala, Madrid':

De las glorias deportivas

Que campean por España

Va el Madrid con su bandera

Limpia y blanca que no empaña

Club castizo y generoso

Todo nervio y corazón

Veteranos y noveles

Veteranos y noveles

Miran siempre tus laureles

Con respeto y emoción

¡Hala Madrid!

¡Hala Madrid!

Noble y bélico adalid

Caballero del honor

¡Hala Madrid!

¡Hala Madrid!

A triunfar en buena lid

Defendiendo tu color

¡Hala Madrid!

¡Hala Madrid!

¡Hala Madrid!

Enemigo en la contienda

Cuando pierde da la mano

Sin envidias ni rencores

Como bueno y fiel hermano

Los domingos por la tarde

Caminando a Chamartín

Las mocitas madrileñas

Las mocitas madrileñas

Van alegres y risueñas

Porque juega su Madrid

¡Hala Madrid!

¡Hala Madrid!

Noble y bélico adalid

Caballero del honor

¡Hala Madrid!

¡Hala Madrid!

A triunfar en buena lid

Defendiendo tu color

¡Hala Madrid!

¡Hala Madrid!

¡Hala Madrid!