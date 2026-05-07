Nacho Abad se ofrece a acoger a Mbappé en el Atlético de Madrid: "Os hacemos un favor"

Saray Calzada 07 MAY 2026 - 14:41h.

En 'En boca de todos' han hablado de la situación de Mbappé en el Madrid

Mbappé supera las pruebas físicas y viajará a Barcelona para jugar el Clásico

Compartir







En 'En boca de todos' ha estado Manu Carreño con Nacho Abad y el resto de colaboradores para hablar sobre la actualidad que rodea a Kylian Mbappé. El francés está en el centro de las críticas tras las últimas lesiones, que algunos ponen en duda, y su viaje con Ester Expósito. Ha estado Toñín, un conocido aficionado del equipo blanco, y no está nada de acuerdo con lo que está haciendo el jugador. Ante esta crítica, el presentador se ha ofrecido a ficharle para el Atlético de Madrid, club del que es aficionado.

Le preguntaba si estaba dispuesto a venderlo. "¿Por cuánto nos lo vendéis? Yo me lo quiero quedar. A lo mejor lo compra Mandarina (productora del programa)", comenzaba diciendo de broma. "Yo quiero lo mejor para el Madrid, después del Atleti. Si lo mejor para el Madrid es deshacerse de Mbappé y pasárnoslo al Atleti. Os hacemos un favor y nos lo quedamos", terminó diciendo.

PUEDE INTERESARTE Ester Expósito toma una drástica decisión después de las críticas de los madridistas en sus redes

Mbappé regresa entre la polémica

Mbappé tiene que ganarse en el campo la confianza del madridismo que tanto ha perdido en los últimos meses. Ha marcado goles, pero en los momentos claves consideran que no ha estado ejerciendo de líder ni en el campo ni fuera de él.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid no venderá ni a Mbappé ni a Vinicius y el entrenador que venga tendrá que hacer que se entiendan

El delantero francés ha estado fuera del equipo varios días, pero ya ha vuelto de lesión y se entrena con normalidad. Salvo contratiempo de última hora esto le permitirá estar en Barcelona para jugar El Clásico de LALIGA EA Sports. El único objetivo que tiene el equipo blanco es ganar al eterno rival y evitar que ganen el título liguero en sus caras.

El Madrid está terminando la temporada entre polémicas del vestuario. A la del francés se le ha sumado enfrentamientos entre compañeros del vestuario blanco. El club busca encontrar un entrenador que no solo solucione la ausencia de títulos, sino el conflicto constante dentro.