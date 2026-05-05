Diego Páez de Roque 05 MAY 2026 - 15:05h.

Kylian Mbappé quiere llegar al Clásico de LALIGA

En Italia señalan el fichaje de Kenan Yildiz por el Real Madrid: "El chico de los deseos de Florentino Pérez"

Compartir







Kylian Mbappé ha sido la noticia principal en la actualidad del Real Madrid en las últimas semanas. El delantero francés cayó lesionado contra el Real Betis y se perdió el encuentro contra el RCD Espanyol.

Esto es algo que le puede suceder a cualquier jugador. Sin embargo, ha coincidido en el momento en el que el Real Madrid ha perdido todas sus competiciones -a excepción de LALIGA, pero cada jornada está más complicada- y, lo más preocupante, es que ha aprovechado para irse de vacaciones con Ester Expósito, su pareja.

Mbappé entrena en solitario para el Clásico

Esto ha provocado un gran enfado en el madridismo, con muchos aficionados pidiendo su despido y salida del club. Pero Mbappé quiere cambiar estas críticas y hoy se ha entrenado en solitario mientras el resto de la plantilla disfrutaba del día libre.

Aunque el Real Madrid ya no tenga ningún objetivo en juego más allá de retrasar el alirón del Barcelona, el delantero francés quiere unirse al tramo final de la temporada con el Clásico del próximo domingo en el punto de mira.

Auna sí, no será hasta mañana miércoles cuando Mbappé sepa si puede o no jugar contra el Barcelona, ya que será cuando se someterá a una resonancia para ver el alcance de la recuperación de su lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

Además, esta misma tarde, el entorno de Kylian Mbappé ha querido salir en defensa del '10' ante las múltiples críticas que ha recibido el galo en los últimos días y lo ha hecho a través de un comunicado a la agencia AFP.

"Parte de las críticas se basan en una sobre interpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin que ello se corresponda con la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza a diario por el bien del equipo", cuenta el comunicado del entorno del delantero francés a la agencia AFP.