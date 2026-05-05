Jorge Morán 05 MAY 2026 - 13:48h.

Es uno de los mejores amigos de Arda Güler y Dean Huijsen

Lanzan una petición con más de 200.000 firmas para que el Real Madrid venda a Mbappé

Compartir







La plantilla del Real Madrid vivirá una auténtica revolución para la temporada que viene. Empezando con la llegada de un nuevo entrenador, con José Mourinho como el favorito, y con la salida de muchas de las grandes estrellas del equipo. Y no es para menos, con dos temporadas sin títulos en uno de los equipos más exigentes del mundo. Pero el último nombre en aparecer sorprende a muchos, aunque desde Italia apuntan a que su llegada será más que segura, reencontrándose con dos de sus mejores amigos.

El nombre que apuntan desde la Serie A es el de Kenan Yildiz. El mejor amigo de Arda Güler, con el que comparte selección, y de Dean Huijsen, podría fichar por el Real Madrid la próxima temporada. Una operación que podría ser oficial debido a los problemas económicos de la Juventus, que podría quedarse fuera de la Champions League.

Florentino Pérez y el deseo por Kenan Yildiz

Las cuentas de la Vecchia Signora no salen y son conscientes que si no se clasifican para la Champions, deberán dejar salir a muchas de sus estrellas. Y para 'La Gazzetta dello Sport', uno de los más seguros es el de Kenan Yildiz, quién le señalan como el favorito por el Real Madrid.

"No es un secreto que Kenan es el chico de los deseos del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez", comienzan desvelando sobre un jugador diferencial en los últimos metros. "La temporada se reiniciará con sed de venganza por la derrota en LaLiga y una campaña europea que terminó demasiado pronto, ya en cuartos de final", aseguran.

Un fichaje visto con buenos ojos por la necesidad de la Juventus, pero no tanto en lo deportivo. Su posición natural es en la izquierda, en dónde juega Vinicius y podría jugar Mbappé. Además, su estilo de juego recuerda por momentos a la de otros futbolistas como Arda Güler o Nico Paz, quién parece que también llegará este mercado.