Celia Pérez 05 MAY 2026 - 08:02h.

Tras su viaje hace unos días con su pareja

Las redes sociales del Real Madrid se inundan de mensajes pidiendo la salida de Mbappé

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Kylian Mbappé está en el punto de mira. Sus polémicas vacaciones con Ester Expósito durante los últimos días mientras el resto de compañeros preparan el partido ante el RCD Espanyol, que no pudo jugar por lesión, ha provocado la indignación de buen parte de la hinchada blanca. Muchos cuestionan el viaje del jugador, su libertad y las concesiones por parte del Real Madrid. A pesar de que Álvaro Arbeloa ha querido restar importancia y dejar la responsabilidad en el staff médico, lo cierto es que el debate está servido.

No son pocos los que señalan la actitud del futbolista francés, como es el caso de Gonzalo Miró en El Partidazo de Cope. "Yo creo que entre feo y grave hay muchos términos, pero desde luego si yo fuese aficionado del Real Madrid, o si le pasase a un jugador del Atlético de Madrid, a la supuesta estrella en una circunstancia como la actual, a mí me sentaría a cuerno quemado", apuntó.

"Me da la sensación que se le pone un poco de cara de Gareth Bale y da la sensación de que está priorizando otra cosa por encima del Real Madrid", añadió el tertuliano.

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El atacante francés sufre una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda y ello provocó que no pudiera enfrentarse al Espanyol este pasado domingo en Cornellá. Estaba totalmente descartado en el cuadro blanco y Mbappé decidió marcharse a Cerdeña, donde ha estado unos días de vacaciones, junto a su pareja, pese a estar lesionado. "Toda la planificación con los lesionados está supervisada siempre por el cuerpo médico del Real Madrid, que controla cuándo tienen que ir a Valdebebas y cuándo no. En su tiempo libre, Mbappé puede hacer lo que considere oportuno, como cualquier otro jugador", zanjó Álvaro Arbeloa en rueda de prensa del Real Madrid.