Pepe Jiménez Sevilla, 05 MAY 2026 - 00:19h.

El entrenador contó una curiosa anécdota con una pulsera

Matarazzo reconoce que el Sevilla mereció la victoria: "Desde el principio"

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Luis García Plaza vuelve a sonreír. El entrenador del Sevilla, tras el duro golpe sufrido ante Osasuna, saca al conjunto blanquirrojo del descenso con el triunfo ante la Real Sociedad y se marcha con una enorme sonrisa... y una pequeña molestia física: "No estamos para esto".

Porque el técnico abandonó el césped del Sánchez-Pizjuán cojeando tras sufrir un tirón, tal y como admitía en DAZN tras el encuentro. "Me ha pegado un tirón, ya no estamos para esto", bromeaba recordando una indicación a Juanlu Sánchez.

"Somos muy merecedores de la victoria, mucho. No nos han tirado a portería en todo el partido. Era para ganar 2-0 fácil. Los chavales se han vaciado, la afición nos ha ayudado y además en la primera parte jugamos bien al fútbol. Fuímos muy superiores y lástima que solo haya sido 1-0. Esta permanencia el que la consiga la va a sufrir mucho. Parecemos el camarote de los hermanos Marx. Hay tantos equipos en tan pocos puntos, que esto va a ser de locos. Una burrada de equipos muy juntos. El sábado tenemos que hacer otro buen partido para ganar".

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La historia de García Plaza con su pulsera

Marchándose con molestias, García Plaza también desveló una curiosidad muy llamativa con su pulsera. "Me la dio una aficionada en la ciudad deportiva, me dijo que me traería suerte y por eso la tengo que mantener. Me agarro al trabajo. Llevamos más de un punto por partido desde que he llegado. No hemos hecho nada, solo meternos en el lío. Hay que seguir".

No sabemos si Luis García Plaza mantendrá su pulsera, pero parece que, en este delicado momento, todo vale para conseguir la ansiada salvación.