Pepe Jiménez Sevilla, 04 MAY 2026 - 23:57h.

Luis García Plaza también pide pensar ya en el Espanyol

La espectacular llegada del Sevilla al Sánchez-Pizjuán para jugar ante la Real

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No ha dado aún tiempo para saborear el triunfo ante la Real Sociedad (1-0), pero en el Sevilla ya se piensa en la cita ante el Espanyol. Con el equipo fuera de descenso, el club sabe que la próxima semana podría dar un paso importantísimo para la salvación y Biris Norte, desde sus redes sociales, ya empieza a calentar al público.

Con una imagen de lo vivido este lunes en el Sánchez-Pizjuán, Biris Norte ha destacado el buen trabajo relizado, pero pidiendo al público que "el sábado tiene que retumbar más todavía" Nervión.

Cabe recordar que, tras la derrota ante Osasuna, la afición del Sevilla se ha unido, se ha comprometido y ha apoyado a los jugadores durante una semana en la que no hubo tiempo alguno para olvidar la importancia de la cita.

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Tras apoyar al equipo el pasado domingo tras el entrenamiento, el público recibió al autobús del Sánchez-Pizjuán dos horas antes e incluso, durante una hora antes del encuentro, estuvo animando, apoyando y cantando como si de una final se tratase.

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El propio Luis García Plaza admitía en sala de prensa que "no he vivido esto jamás" y que, por momentos, "parecía que el estadio se iba a caer", una situación que espera que se repita el próximo sábado porque "esto va a ser de locos de aquí al final".

De momento se desconocen medidas populares para apoyar al equipo de aquí al sábado, pero lo que sí parece que el Sánchez-Pizjuán volverá a ser una caldera ante el Espanyol, con la esperanza de sumar otros tres puntos que le permitan, ahora sí, mirar con optimismo al objetivo de la salvación.