Redacción ElDesmarque 04 MAY 2026 - 13:26h.

Estuvo presente el pasado domingo en uno de los palcos del RCDE Stadium

Javi Casquero apela ante la Real Sociedad a un partido concreto del Sevilla: "Yo iba poseído"

Compartir







Mientras se disputaba el RCD Espanyol - Real Madrid del pasado domingo, la realización televisiva del encuentro puso el foco en uno de los palcos de Cornellà. Con gorra y brazos cruzados aparecía en pantalla Monchi, histórico director deportivo del Sevilla FC y actual presidente del CD San Fernando 1940. Una imagen que no dejó indiferente a nadie y que rápidamente inundó las redes sociales.

Este lunes, Tiempo de Juego COPE explica el motivo de la presencia del isleño en el feudo perico. Y este atiende a motivos estrictos de mercado, pues Monchi está entre los candidatos para tomar las riendas de la dirección deportiva del Espanyol.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla saca del armario la equipación retro para la final ante la Real Sociedad

El Espanyol tienta el fichaje de Monchi

Su presencia en territorio espanyolista atiende a la invitación de Alan Pace, el actual propietario del club catalán. Monchi habría recibido el interés del Espanyol para sustituir al frente de su dirección deportiva a Fran Garagarza, quien pese a tener contrato en vigor para la próxima campaña, no entra en los planes futuros de la entidad perica.

Por el momento no es más que un tanteo sobre el que el isleño aún no se ha pronunciado. Constantemente vinculado con el Sevilla FC y un posible regreso al club de la mano de Sergio Ramos si acaba adquiriendo la entidad hispalense, Monchi ha apostado por alejarse del fútbol profesional para enfocarse en el proyecto deportivo que lidera en San Fernando.

La sorprendente presencia del cañaílla en el RCDE Stadium dispara los rumores. La citada fuente añade que, junto a Monchi, también se encontraba un grupo de posible inversores que podrían acceder al club perico en el futuro. La situación clasificatoria del Espanyol, muy incierta tras una pronunciada crisis de resultados en la segunda vuelta de LALIGA EA Sports, le coloca la etiqueta de rival directo del propio Sevilla. Además, ambos equipos se citarán el próximo sábado en un duelo que cada vez cobra más importancia en el Sánchez-Pizjuán.