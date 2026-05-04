Ángel Haro cumple su promesa con el Betis

Álvaro Borrego 04 MAY 2026 - 11:15h.

El presidente prometió que Europa sería el campamento base del Betis, a un paso de lograr clasificación continental por sexto año seguido

Esto necesitaría el Betis en la jornada 35 para clasificarse matemáticamente para Europa

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"Europa debe ser el campamento base del club", expresaba con cierto arrojo Ángel Haro poco tiempo después del último ascenso de a Primera División. Lo que por aquel entonces parecía toda una osadía hoy es casi una obligación, deportiva y económica. Una normalidad que ni siquiera es suficiente para muchos, lo que denota también el salto de exigencia que ha registrado la entidad en los últimos años. Y es que por méritos propios el Real Betis puede presumir de ser ya un equipo de tradición europea.

Una vez se amarre el objetivo serán seis los años consecutivos que la plantilla se clasifique para Europa, algo que en este tiempo únicamente han logrado Real Madrid, FC Barcelona y Atlético. El propio presidente ya explicó hace un par de semanas que "la viabilidad del Real Betis pasa por estar todos los años en Europa" y ese objetivo podría certificarse de manera matemática este fin de semana. Una serie de registros que cumplen lo que prometió en su día Ángel Haro, convirtiendo ese dintel en el campamento base de la sociedad.

En todo este tiempo, de la mano de Manuel Pellegrini, el Real Betis ha obtenido algunos de sus mejores registros históricos, levantando una Copa del Rey casi dos décadas después, disputando su primera final europea y rompiendo su techo histórico en la Europa League. Ahora, a las puertas del gran anhelo: jugar la Champions, aunque con el debe, eso sí, de seguir derribando barreras en Europa.

Y es que el equipo podría lograr de manera matemática su clasificación europea este fin de semana. Para que el Real Betis sea como mínimo séptimo (contando con que España certifique esta semana esa plaza adicional para Europa) necesitaría ganar a la Real Sociedad, que ya no le podría coger, y que el Athletic Club pierda o empate con el Valencia. Si se dan esos resultados los de Manuel Pellegrini asegurarían al menos la Conference League, con tres jornadas por delante para amarrar la Europa League e incluso la Champions League, el gran sueño de la temporada.