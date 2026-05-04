Diego Páez de Roque 04 MAY 2026 - 10:55h.

El técnico madridista dejó varios señalados con sus cambios

El Real Madrid tiene un problema con Mendy: se ha perdido el 43% de partidos por lesión

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El Real Madrid consiguió evitar el pasillo al Barcelona y retrasar el alirón del equipo culé en LALIGA venciendo al RCD Espanyol. Vinicius fue el gran protagonista con su doblete particular, pero el encuentro dejó a más protagonistas por su falta de minutos en un claro aviso de Álvaro Arbeloa.

En el minuto 14 surgió el primer contratiempo para el conjunto blanco con la lesión de Ferland Mendy. El lateral francés había conseguido algo de regularidad y había vuelto a entrar en los planes del entrenador, pero tuvo que decir adiós a las primeras de cambio.

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Afortunadamente para Álvaro Arbeloa, contaba con dos laterales zurdos en el banquillo como son Álvaro Carreras y Fran García. El técnico de Salamanca optó, una vez más, por el '20', dejando al ex del Benfica en el banquillo y con un gesto que ha llamado la atención por su risa y cómo se tapaba la boca.

Pero esta no ha sido la primera vez que ha ocurrido. En los últimos partidos, Álvaro Carreras ha desaparecido del mapa. No ha sumado ni un minuto en los dos últimos partidos en LALIGA, mientras que en Champions tampoco jugó en la vuelta contra el Bayern de Múnich ni en la vuelta contra el Manchester City.

Eduardo Camavinga, el último cambio

Otro de los futbolistas que vio como sus compañeros entraban al terreno de juego antes que él fue Eduardo Camavinga. El centrocampista francés ha sido criticado por la afición tras sus últimas actuaciones, sobre todo después de su expulsión en Champions League.

Ayer no solo no fue titular, estando Thiago Pitarch por delante de él en la alineación de Arbeloa, sino que fue el último cambio junto a César Palacios. Fran García, Gonzalo García y Franco Mastantuono entraron antes que él.

Además, al igual que ocurre con Álvaro Carreras, sus minutos en los últimos partidos han ido decreciendo. En la ida de Champions contra el Bayern ni siquiera jugó, y en los últimos encuentros de LALIGA ha disputado 27, 17 y 6 minutos respectivamente.

En cuanto a los demás jugadores, Raúl Asencio volvió a quedarse sin jugar por segundo partido consecutivo y, en los últimos 5 partidos en los que ha estado disponible, únicamente ha participado en uno de ellos. Finalmente, Dani Ceballos ni siquiera entró en la convocatoria para el encuentro liguero, abriendo aún más su puerta de salida del Real Madrid.