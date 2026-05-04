Diego Páez de Roque 04 MAY 2026 - 08:30h.

Endrick se ha pronunciado acerca de su futuro

Álvaro Arbeloa y la comparativa del compromiso de Vinicius y Mbappé con la sombra del viaje: "Hacen lo que consideran oportuno"

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El Real Madrid afronta el final de temporada con pocos objetivos en juego. Después de ganar al RCD Espanyol y evitar el pasillo en el Spotify Camp Nou, los de Álvaro Arbeloa intentarán asaltar el estadio del Barcelona y así retrasar el alirón.

Sin embargo, más allá de eso, el club blanco ya comienza a pensar en la próxima temporada, concretamente en uno de los puntos más esenciales a mejorar como es el mercado de fichajes para subir el nivel competitivo de la plantilla.

Son muchas las zonas a mejorar, y para ello el Real Madrid podría recuperar a algunos de los jugadores que tienen cedidos por Europa como es el caso de Endrick. Al ser una cesión simple, a final de temporada volverá al club blanco, aunque el brasileño ha abierto la puerta y ha reconocido sus ganas de quedarse en el Olympique de Lyon.

"Me gustaría quedarme en el Lyon"

Anoche, tras el encuentro del conjunto francés donde el '9' vio portería, atendió a los medios de comunicación y fue preguntado por su futuro, dejando la puerta abierta. “No lo sé, estoy muy contento aquí, me siento genial. ¿Me quedaré? Estoy cedido, estoy contento con mis compañeros, todo va muy bien. Después, nunca se sabe qué puede pasar, ya veremos", comenzó diciendo.

"Lo dejo todo en manos de Dios y veremos qué ocurre. Si debo quedarme en Madrid, me quedaré en Madrid; si debo renovar mi contrato aquí, lo renovaré aquí. Me gustaría mucho quedarme; están haciendo todo lo posible para que esté en las mejores condiciones", añadió.

Poco después, en zona mixta, añadió que “como siempre digo, si es quedarme aquí, si es volver al Real Madrid, si es irme a otro sitio, haré lo que Dios me diga". "Le doy gracias a Dios por haberme traído aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Pero ya está, haré lo que Dios me diga, lo que mi mujer también me diga”, reconoció.