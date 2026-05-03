Saray Calzada 03 MAY 2026 - 23:28h.

A Álvaro Arbeloa le preguntaron por la escapada de Mbappé y por la comparativa del compromiso con Vinicius

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Espanyol con Vinicius estelar y un suspenso

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El Real Madrid hizo los deberes ante el Espanyol (0-2) y evitó el alirón del FC Barcelona antes de llegar al Clásico. Ahora el siguiente reto es ganar en casa del Barça para evitar que celebren tras el partido. Es prácticamente lo único que le queda por luchar esta temporada para los blancos que por segundo año consecutivo verá cómo queda sin títulos. Vinicius se puso la capa y marcó dos grandes goles para darle la victoria a los merengues y meter en un problema a los pericos. Álvaro Arbeloa habló ante los medios del partido y de otras muchas cuestiones, entre ellas la del viaje de Mbappé con Ester Expósito durante el fin de semana que tanto ha cabreado al madridismo.

"Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Madrid, que controlan cuándo tienen que ir a Valdebebas y cuándo no. Los jugadores en su tiempo libre hacen lo que consideran oportuno", dijo al respecto.

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Le preguntaron si entiende el cabreo de los fans del Madrid por las imágenes que se ha visto del francés en Italia. "No dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Saben que todos los partidos que son importantes para nosotros. Saben la exigencia que tiene este club. No existe jugador mas grande que el Real Madrid".

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La comparativa del compromiso de Vinicius y Mbappé

También incidieron en si ve más comprometido con el equipo a Vinicius que a Mbappé. "No, no entro en comparaciones entre jugadores. Yo creo que necesitamos de todo para ganar cualquier partido. Les digo muchas veces que me duele que cualquier equipo corre más que nosotros. Tenemos que ser un equipo con mas movilidad, mas desmarque. Necesitamos el compromiso de todos para atacar y defender. Si quieres ser un equipo completo, el talento solo no vale. Cuando uno habla de cómo se ha construido el Real Madrid no lo hemos creado con jugadores que salen vestido con smoking, sino manchados de barro", comentó al respecto.

Le preguntaron si el delantero francés llegaría al Clásico y lo dejó en el aire y dependiente de la evolución que tenga a lo largo de la semana.