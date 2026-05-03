Andrea Esteban 03 MAY 2026 - 22:56h.

Con esta derrota, el descenso ya no es una amenaza lejana

La situación de Manolo González y su posible salida del Espanyol

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El RCD Espanyol cayó ante el Real Madrid en Cornellà en un partido que durante muchos minutos tuvo bajo control hasta que apareció el talento diferencial. El conjunto de Manolo González compitió, incomodó y rozó el gol en la primera mitad, pero acabó cediendo ante los zarpazos de un rival que no necesita dominar para decidir. Los dos golazos de Vinícius Júnior castigaron cualquier margen de error y dejan al Espanyol mirando de reojo al descenso.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores pericos:

Las notas de los jugadores del Espanyol ante el Real Madrid

Marko Dmitrović (6): No hay error grave. En los goles de Vinícius Júnior está vendido. Correcto, sin poder cambiar la historia.

Omar El Hilali (4): Aquí sí hay suspenso claro. Demasiado descontrol emocional, al borde de la expulsión y más pendiente del duelo personal que del colectivo.

Fernando Calero (5): Cumple a ratos, pero sufre cuando el partido se abre. Se queda en tierra de nadie.

Leandro Cabrera (7): El sostén. Gana duelos, lidera atrás y casi marca. De los pocos que realmente compite a nivel alto.

Carlos Romero (6): Activo y valiente. No todo le sale, pero aporta más de lo que resta.

Urko González de Zárate (5): Ordenado, pero sin capacidad de influir cuando el Madrid sube revoluciones.

Edu Expósito (4): Suspenso por invisibilidad en un partido que pedía mando. Ni pausa ni claridad.

Ramón Terrats (7): El más inconformista. Genera peligro real y asume responsabilidad.

Rubén Sánchez (6): Buen inicio, luego pierde peso. Aun así, deja más positivo que negativo.

Tyrhys Dolan (4): Muchas decisiones malas en ataque. Corre, sí, pero sin criterio.

Roberto Fernández (4): Apenas aparece. Para un ‘9’, eso es suspenso directo.

Los suplentes de Manolo González

Charles Pickel (5): Neutro. No mejora, pero tampoco empeora.

Pere Milla (4): Tenía que agitar y no lo hizo. Poca incidencia.

Kike García (5): Trabajo físico, pero sin remate ni amenaza.

Jofre (6): Algo de chispa en un equipo ya tocado. De lo poco rescatable desde el banquillo.