La situación de Manolo González y su posible salida del Espanyol

Fran Fuentes 28 ABR 2026 - 12:47h.

El técnico no da con la tecla y el equipo no conoce la victoria en todo el 2026

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Manolo González no está dando con la tecla para tratar de que el RCD Espanyol logre salir de la crisis de resultados y de juego en la que se encuentra sumido. El técnico espanyolista, que logró que su equipo hiciera una grandísima primera vuelta, vive de las rentas desde entonces. Tanto es así que, de hecho, el conjunto perico todavía no sabe lo que es ganar en este año 2026. Entretanto, se acerca peligrosamente a los puestos de descenso, aunque aún con cierto margen. Sin embargo, la dinámica descendente y las sensaciones fatídicas que transmite el equipo invitan a pensar en que será uno de los que esté metido en el ajo en estas últimas cinco jornadas. La figura del entrenador, eso sí, está bastante tocada y algunas voces dentro del RCDE Stadium ya han pedido incluso su destitución.

Sin embargo, parece muy, pero que muy complicado que esto suceda. Y es que, según informa el periodista Quique Iglesias en El Partidazo de COPE, revela que, salvo sorpresa mayúscula, el entrenador perico va a seguir hasta el final de temporada: "El nuevo presidente del Espanyol, Alan Pace, no es de echar entrenadores. No ha echado al del Burnley, que se ha ido a segunda división de goleada, no va a echar a Manolo a falta de cinco jornadas para el final", afirma.

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Más allá de eso, su puesto de cara al próximo curso está aún más en entredicho: "Esto habrá que hablarlo cuando acabe la temporada. Si el Espanyol baja a Segunda división, evidentemente, acabará contrato. Tiene contrato para la próxima temporada si salva al equipo", reconoce. Es aquí cuando el periodista considera que, logre o no la permanencia, Manolo González no va a continuar más allá del próximo 30 de junio: "Yo creo que ni él va a querer seguir ni el club va a querer que siga. Esa es mi impresión a día de hoy, teniendo en cuenta lo que va a pasar", reflexiona.

Y es que un proyecto no puede arrancar con las mismas dudas con las que el equipo va a terminar esta campaña: "Si el Espanyol se salva penando por la Primera división, el año que viene no puedes empezar así, tan débil, porque arrancas en agosto con dos derrotas y te van a echar. Creo que estamos ante los últimos cinco partidos de Manolo González en el Espanyol, a no ser que la cosa cambie mucho, que no tiene pinta", sentencia.