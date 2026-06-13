Alberto Cercós García 13 JUN 2026 - 17:36h.

Fernando Alonso, harto de las prestaciones de Aston Martin tras clasificar último en Barcelona

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El 2026 de Fernando Alonso con Aston Martin está siendo de todo menos satisfactorio. En lo que debía ser una temporada ilusionante con un cambio de reglamento y con el trabajo de Adrian Newey, Aston Martin y Honda se han puesto de acuerdo para hacer sufrir al piloto español y a todos sus aficionados. Si en Grandes Premios anteriores ver al asturiano en la parte trasera de la parrilla chirriaba, que en Montmeló haya clasificado en última posición no hace otra cosa que profundizar aún más en la herida. Hasta él se muestra harto de cómo está yendo la temporada.

"Son los mismos defectos de siempre. Entiendo que queráis martirizar al equipo, la situación es la que es y enhorabuena por ello. Tenemos muy mal el motor, el peor. Tenemos muy mal la distribución de energía, tenemos problemas con el cambio y problemas con la aerodinámica. Estamos trabajando en todo, a ver si en la segunda mitad de temporada podemos dar alguna alegría. El peor coche y el peor motor. Hemos sido muy claros, en la segunda parte del año llega un coche nuevo y un motor nuevo. Optamos por esta estrategia y lo repetimos cada fin de semana. En Austria, dentro de dos semanas, seremos últimos en clasificación”, cuenta desde Montmeló.

Hasta dice adiós a su récord ante Lance Stroll

Para más inri, ha tenido que ser en casa donde Alonso ha perdido su récord ante Lance Stroll: el canadiense no clasificaba por delante de Alonso desde hacía dos años. "Fue una buena racha de sesiones de clasificación, pero algunas sprints no contaban. Además él estaba ahí ahí con Sebastian Vettel y es un piloto muy rápido. Está más cerca de lo que parece y en ocasiones delante, más de lo que recordamos", reconoce.

"Lo peor ha sido el cambio. En algunas curvas tenía un freno de mano, con bloqueo en las ruedas traseras. En algunas curvas tenía la mitad del acelerador abierto mientras frenaba y me iba recto. Cada vuelta es una moneda al aire ahora mismo y la crono ha sido complicada. Prefiero hacer una mala salida y quedarme en mi posición, porque cuando sales bien y te pones 11º, 12º o 14º, en las primeras seis vueltas te pasan seis coches. Y no es divertido", zanja un enfadado Alonso.