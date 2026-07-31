El Barça anuncia el fichaje de Jesse Bisiwu, directo a las órdenes de Hansi Flick

Joaquín Anduro 31 JUL 2026 - 20:38h.

Jesse Bisiwu ya es nuevo jugador del Barça

Deco cierra el fichaje de Bisiwu por el Barcelona: la cantidad a pagar y el porcentaje que se guarda el Brujas

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El FC Barcelona ha anunciado este viernes a su tercer fichaje del mercado de verano con la oficialidad de Jesse Bisiwu, el joven extremo procedente del Brujas. El jugador de 18 años, con doble nacionalidad belga y ghanesa aunque internacional sub 21 con los europeos, ha viajado este viernes a Birmingham para incorporarse a las órdenes de Hansi Flick en la pretemporada a partir de este sábado.

El Barça ha pagado 8,5 millones por el joven atacante mientras que el Brujas se guarda el 20% de una hipotética futura venta del extremo. Una incorporación de futuro y de presente para el club azulgrana ya que, aunque tendrá ficha del filial, será parte del primer equipo a todos los efectos, tal y como sucedió en la campaña pasada con Roony Bardghji en sus primeros meses.

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Jesse Bisiwu buscará convencer a Hansi Flick ya desde esta pretemporada aunque no llegará a tiempo de disputar el amistoso de este viernes ante el Birmingham City. Tras estampar su firma en las oficinas del club, en la ciudad condal, ha volado a la ciudad inglesa desde donde arrancará su preparación como culé este sábado.

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Comunicado del Barça anunciando el fichaje de Jesse Bisiwu

El FC Barcelona y el Club Brugge KV han llegado a un acuerdo por el traspaso de Jesse Bisiwu, que firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2031.

Próximamente será presentado oficialmente en las oficinas del Club.

Un futuro brillante

De esta forma, el Barça se asegura la llegada de un extremo con una proyección brillante, que destaca por su potencia, zancada y capacidad de regate. Nacido en Bélgica el 22 de enero de 2008 en una familia de ascendencia ghanesa, siempre ha representado a los Diablos Rojos en las categorías inferiores.

En el XI ideal del Europeo sub-17

Su nombre cobró relevancia precisamente en el año 2025, con la disputa del Europeo sub-17. Allí, aunque Bélgica no pudo pasar de las semifinales, el nuevo jugador azulgrana acabó formando parte del equipo ideal del torneo. En cuanto a su carrera de clubes, la ha desarrollado primero en el Lovaina (2014-2020) y, desde hace seis años, en el Brujas, donde ha ido creciendo hasta que en estas dos últimas temporadas ha competido en la Youth League juvenil, con 14 partidos y tres goles.

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Tres años compitiendo en Segunda

Además, desde 2023, cuando todavía tenía 15 años, ha estado compitiendo también con el Club NXT, que ejerce como filial del Brujas, y con el que ha acumulado 36 partidos en la Segunda División de Bélgica. Eso añade, a su brillante futuro, una experiencia contra jugadores más veteranos que le ha permitido madurar como futbolista. Ahora, con 18 años, da un paso de gigante en su carrera llegando a un Barça en el que intentará seguir los pasos de Vermaelen o Goyvaerts, los dos únicos belgas que han llegado a jugar con el primer equipo azulgrana.