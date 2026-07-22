Pablo Sánchez 22 JUL 2026 - 09:53h.

El fichaje de Bisiwu por el Barcelona se aclara: los detalles de su futuro contrato

El conjunto blaugrana apalabra la llegada de una nueva perla para el club

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El Barcelona sigue avanzando en materia de fichajes. De presente y de futuro. Deco y su equipo, además de confeccionar la plantilla del próximo curso, siguen buscando futuras perlas para que crezcan en La Masía y se forjen como blaugranas. En este sentido, el club hace tiempo que persigue a un jugador de muchos quilates como Jesse Bisiwu y todo apunta a que próximamente aterrizará en el Camp Nou.

Según informa Fabrizio Romano, el Barça ha cerrado el fichaje de Bisiwu en este mercado estival. El jugador llegará en propiedad desde el Brujas después de que este decidiera no renovar con el conjunto belga. A sus 18 años, el atacante comenzará a rodar en el filial y a trabajar cada vez con mayor frecuencia bajo las directrices de Hansi Flick y el primer equipo.

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Después de muchas reuniones y de varios meses de trabajo, el fichaje de Bisiwu es prácticamente una realidad. El Barcelona pagará al Brujas 8,5 millones de euros por el prometedor jugador, mientras que el cuadro belga se guarda el 20% de una futura venta.

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Laporta y la oferta de Julián

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, aseguró que su oferta para fichar al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, y que consideró como “muy importante y muy buena”, caduca a final del mes de julio, a la vez que confió en que se produzca el fichaje a pesar de la negativa reciente de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club.

“Respeto la opinión de Miguel Ángel y de Enrique Cerezo. Nosotros estamos ahí con una oferta. Es un jugador que nuestro entrenador lo quiere y por eso le hicimos la oferta al Atlético de Madrid. Es una oferta muy importante, muy buena”, dijo durante un acto en Little Spain, Nueva York, con motivo de la final del Mundial. “No es una oferta ilimitada en el tiempo y acabando el Mundial, hasta final de mes”, continuó.

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“Hay tantos casos en los que se ha dicho que no iría un jugador nunca al Barça y ha acabado viniendo, sin recordar ejemplos. Cuando un jugador quiere salir, un club grande no puede permitirse jugadores que estén a disgusto. En nuestro caso no se daría nunca. Y si te hacen una buena oferta, hay que aprovecharla”, completó.