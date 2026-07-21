La relación entre Ferran Torres y Deco está rota: más de 6 meses sin hablar y el Barça le pone precio final

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 JUL 2026 - 12:10h.

Luis Enrique ya habría hablado con el delantero valenciano

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Ferran Torres, recientemente nombrado hijo predilecto en Foios, vive el mejor momento de su carrera después de marcar el gol que dio a España el título del Mundial 2026 frente a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Según informa L’Équipe, la falta de avances en su situación contractual con el FC Barcelona y la nula relación con Deco, han despertado el interés del Paris Saint-Germain, que ya ha comenzado a mover ficha para intentar convencer al internacional español.

Luis Enrique ya habría hablado con Ferran Torres

El conjunto parisino sigue de cerca la situación del delantero valenciano, cuyo contrato con el Barcelona finaliza en junio de 2027. Según el periódico francés, el PSG considera a Ferran una pieza ideal para reforzar su ataque por su capacidad para actuar en cualquiera de las posiciones ofensivas. El principal valedor de la operación es Luis Enrique.

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El técnico asturiano, que conoce perfectamente al futbolista desde su etapa en la Selección Española, ya se habría puesto en contacto personalmente con él para trasladarle su interés, explicarle el proyecto deportivo del campeón de Europa y el papel que tendría dentro del equipo. Por el momento no existe una oferta formal, pero el club francés permanece atento a cualquier movimiento que pueda producirse en Barcelona antes de dar un paso definitivo.

La relación de Ferran Torres con Deco está en punto muerto

El aspecto que más preocupa al entorno de Ferran no es futbolístico. El atacante no habla con Deco desde hace más de seis meses y echa en falta una señal clara por parte de la dirección deportiva sobre su continuidad. Aún así, el internacional español sigue plenamente comprometido con el Barcelona ya que mantiene una buena relación con Hansi Flick, se siente cómodo en el vestuario y su prioridad continúa siendo el club azulgrana, siempre que perciba confianza en el proyecto.

El Valencia sería uno de los beneficiados en un hipotético traspaso de Ferran Torres

Si finalmente se produce un traspaso, el Valencia percibirá un 3,5 % del importe por derechos de formación, ya que Ferran se formó en la cantera valencianista entre los 12 y los 20 años. El hijo predilecto de Foios es uno de los nombres propios del mercado de verano ya que su continuidad en el FC Barcelona no está para nada clara.